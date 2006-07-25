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Беларусь - Венесуэла: взаимоотношения стран должны обрести форму долгосрочного партнерства

25 июля 2006 12:07
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Об этом заявил Александр Лукашенко в Военной академии, которую он посетил со своим коллегой Уго Чавесом. По мнению Александра Лукашенко, белорусско-венесуэльское сотрудничество продиктовано жизнью, поскольку совместными усилиями легче добиться процветания своих народов. На это направлены и подписанные в Минске документы о взаимодействии в различных сферах. "Об успехах государств судят, прежде всего, по динамике экономического развития и надежной системе национальной безопасности. Наша же военная доктрина основана на принципе коллективного обеспечения международной безопасности", - сказал Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поблагодарил Уго Чавеса за визит в нашу страну. По оценке Александра Лукашенко, он проходит весьма плодотворно. Беларусь и Венесуэла готовы объединить усилия и в противостоянии внешнему давлению. Делясь своими впечатлениями от пребывания в нашей республике, Президент Венесуэлы подчеркнул, что ему"очень нравится Беларусь".
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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