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Еще 140 белорусских граждан обратились с просьбой об их эвакуации из Ливана

25 июля 2006 08:31
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Об этом заявляют в МИД Беларуси. Это наши соотечественники, которые до последнего времени никаким образом не сообщали о своем пребывании в Ливане - они не становились на консульский учет, о нахождении на территории страны не информировали их родственники в Беларуси. Отсутствуют какие-либо данные об этих гражданах и у миграционных властей Ливана. Предполагается, что 25 июля они будут вывезены из Бейрута в Дамаск, а затем отправлены в Беларусь рейсом "Белавиа".

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