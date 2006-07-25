Еще 140 белорусских граждан обратились с просьбой об их эвакуации из Ливана

Об этом заявляют в МИД Беларуси. Это наши соотечественники, которые до последнего времени никаким образом не сообщали о своем пребывании в Ливане - они не становились на консульский учет, о нахождении на территории страны не информировали их родственники в Беларуси. Отсутствуют какие-либо данные об этих гражданах и у миграционных властей Ливана. Предполагается, что 25 июля они будут вывезены из Бейрута в Дамаск, а затем отправлены в Беларусь рейсом "Белавиа".