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Началось учение войск Северо-Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО

25 июля 2006 12:06
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На первом этапе военные планируют отработать вопросы перевода с мирного на военное время, планирование боевых действий и отражения воздушного нападения. Затем личный состав совершит марш железнодорожным, воздушным и летными эшелонами в новый позиционный район - на полигон <Ашулук>, расположенный в Астраханской области России - где и пройдут боевые стрельбы. Это позволит еще раз в обстановке, максимально приближенной к боевой, проверить эффективность новых автоматизированных систем управления, созданных нашими учеными. В отработке задач учения примут участие боевые расчеты двух зенитных бригад, радиотехнического полка, экипажи самолетов Миг-29 927-ой истребительной авиабазы, подразделения связи и обслуживания. Стрелять будут расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и <Бук>.

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