Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес побывал на историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

Многочисленные представители белорусских и зарубежных средств массовой информации, а также зрители, которых по самым скромным подсчетам было более трех тысяч, - все терпеливо ждали президента Венесуэлы. Ожидание было вознаграждено - Уго Чавес очень тепло поприветствовал встречающих.
Театрализованное представление-реконструкцию сражений начального периода Великой Отечественной войны гости из Венесуэлы смотрели с огромным вниманием. И посмотреть было на что: представление повествовало о начале самой кровопролитной в истории человечества войны и о том, какой ценой досталась победа. В ходе развернувшейся "битвы" гость подробно обо всем расспрашивал. Увиденное настолько потрясло венесуэльцев, что они вслед за своим президентом сразу по окончании этого шоу перешагнули через заграждение и направились приветствовать победителей. Уго Чавес лично поднял с земли "павших" участников битвы и со знанием дела осмотрел винтовку.
Президент Венесуэлы оценил девиз участников сражения -"Свобода или смерть!", и сам произнес его по-русски. Восхитившись красотой белорусских девушек, он рассказал, что у него тоже красивая девятилетняя дочь.
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Рафаэль Чавес Фриас в летопись мемориала вошел, как первый иностранный глава государства, побывавший здесь. И наверняка - не последний.