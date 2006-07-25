Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес побывал на историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" готовили к визиту высокого гостя и военные, и гражданские строители. Успели сделать все намеченное. А для воинов-интернационалистов из благотворительного фонда "Память Афгана", затеявших когда-то строительство мемориала, находкой стал и сохранившийся бюст того, чьим именем были в свое время названы эти фортификационные сооружения.

Многочисленные представители белорусских и зарубежных средств массовой информации, а также зрители, которых по самым скромным подсчетам было более трех тысяч, - все терпеливо ждали президента Венесуэлы. Ожидание было вознаграждено - Уго Чавес очень тепло поприветствовал встречающих.

Театрализованное представление-реконструкцию сражений начального периода Великой Отечественной войны гости из Венесуэлы смотрели с огромным вниманием. И посмотреть было на что: представление повествовало о начале самой кровопролитной в истории человечества войны и о том, какой ценой досталась победа. В ходе развернувшейся "битвы" гость подробно обо всем расспрашивал. Увиденное настолько потрясло венесуэльцев, что они вслед за своим президентом сразу по окончании этого шоу перешагнули через заграждение и направились приветствовать победителей. Уго Чавес лично поднял с земли "павших" участников битвы и со знанием дела осмотрел винтовку.

Президент Венесуэлы оценил девиз участников сражения -"Свобода или смерть!", и сам произнес его по-русски. Восхитившись красотой белорусских девушек, он рассказал, что у него тоже красивая девятилетняя дочь.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Рафаэль Чавес Фриас в летопись мемориала вошел, как первый иностранный глава государства, побывавший здесь. И наверняка - не последний.