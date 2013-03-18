Беларусь уверенно опережает Россию и Украину в списке стран с высоким уровнем человеческого развития

Новости Беларуси. Беларусь занимает 50 место в списке стран с высоким уровнем человеческого развития. Россия на 55 месте, Украина - на 78. Такие данные приведены в отчёте ООН об уровне общего человеческого развития.

Публикация в очередной раз обострила в экспертных кругах дискуссию о состоянии дел в мире. Многие не обошли стороной и заметный рост этого индикатора у Республики Беларусь. За год, стоит отметить, весьма непростой в глобальном плане, - наша страна поднялась по этому показателю более чем на десять позиций и сейчас уверенно лидирует среди государств СНГ.

Кризисные явления в глобальной экономике последних лет не могли не обострить вопрос о критериях успешности всех участников в глазах экспертного сообщества. Как следствие, многие показатели, рейтинги и оценки утратили показатель, рейтинг и оценку степени доверия к себе вовсе. Многие, но не ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала — универсальный индикатор, определяемый ООН для большинства стран мира, исходя из уровня жизни, образованности и долголетия в них.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Данный индекс введен в свое время для того, чтобы можно было объективно оценить состояние не только экономики, но и политики, и общества в той или иной стране.

Последняя на сегодняшний день статистика по индексу появилась совсем недавно. Удержать высокую планку удалось не всем. Да и перспективы для ряда, в том числе европейских, государств радужными не назовешь. Что не только подтверждает оправданность, но во многом и объясняет масштаб акций социального недовольства в странах, например, того же Евросоюза.

На этом фоне рост индекса у Беларуси, которая в этом году обогнала по показателю ИРЧП все государства СНГ, ничто иное, как позитивная оценка ООН социально-ориентированным программам, реализуемым в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Мы еще не вошли в группу стран с очень высоким развитием, мы просто стали одним из лидеров группы стран с высоким уровнем развития. Но очень приятно, что мы на несколько позиций опережаем любую страну СНГ. Даже Россию, которая богата на природные ресурсы, Азербайджан, Казахстан, у которых все последние годы было значительно больше денег на проведение тех или иных реформ у себя в стране. Это очень позитивный сигнал, в том числе инвесторам.