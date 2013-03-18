Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 20-летием установления отношений между странами

Новости Беларуси. 20 лет установления дипотношений между Беларусью и Ираном. Президент Александр Лукашенко поздравил иранского лидера Махмуда Ахмадинежада. Глава белорусского государств отметил, что за этот период наши дружественные страны и народы смогли создать прочный фундамент для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах.

Президент Ирана также направил поздравительное послание в адрес Главы белорусского государства. В нем Махмуд Ахмадинежад отметил, что белорусско-иранские отношения всегда развивались на основе равенства, полного взаимопонимания, а также миролюбивых и справедливых взглядов на региональную и международную проблематику, сообщили в программе Новости 24 часа» на СТВ.