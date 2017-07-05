Беларусь стала площадкой для диалога по поиску решений глобальных проблем в Европе

Новости Беларуси. Об этом и не только в ближайшие 25 минут. И начинаем с главного политического события этого лета. Минск принимает сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ. В открытии форума принял участие и Александр Лукашенко. Рассуждая о безопасности, белорусский лидер подчеркнул, что европейский регион оказался в эпицентре проблем и чтобы избежать последствий, государствам необходимо решать их вовремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь нужно не просто идти, а буквально бежать. Как реагировать на вызовы и угрозы современности в эти дни в белорусской столице будут говорить делегаты из 57 стран.

Сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске проходит впервые. Беларусь как площадка для главной парламентской структуры Европы выбрана не случайно. В этом году наша страна председательствует еще и в Центрально-Европейской инициативе. В открытии сессии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, по многим проблемным вопросам, наша матушка-Европа оказалась на перекрёстке проблем, проблем, которые, казалось бы, не касаются европейского континента.

Последствия этих проблем не связаны, может быть, и с Европой. Но мы оказываемся в эпицентре этих проблем. Ну, например, идёт война, которая породила негативные процессы на Ближнем Востоке. Не далеко, но земля не наша. Это не у нас, а последствия этого, кто больше всего испил, кто больше всего был подвергнут этим последствиям, и продолжатся этот процесс, который порождает терроризм. Европа. Даже выборы в Соединенных Штатах Америки, которые недавно произошли, как в фокусе отразились на европейском континенте. Начались определенные процессы переформатирования наших отношений с Соединенными Штатами Америки, американо-европейских отношений. И эти процессы непростые, нелегкие. Я уверен, что европейцы и американцы преодолеют весь негатив этих проблем. Но, тем не менее, они существуют. Историчность момента, по мнению Александра Лукашенко, заключается еще и в том, что страны, как никогда не почувствовали, что значит бездействие.

Александр Лукашенко:

Не решая проблемы у себя в Европе (многие проблемы, самые крупные из них - это Приднестровье, Нагорный Карабах), мы получили собственный конфликт в центре Европы – Украина. Поэтому историчность момента заключается в том, что надо серьёзнейшим образом, обратить внимание на проблемы. Но очень важно выстроить приоритетность этих проблем. Наконец настало время серьёзневшим образом обратиться к тем проблемам, которые уже невозможно откладывать.

Аббревиатура ОБСЕ расшифровывается как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Безопасность – слово ключевое. Однако в последние годы организация больше ассоциируется как наблюдатель на выборах. А в той же Европе террористическая угроза стабильно увеличивается. Евросоюз задыхается от мигрантов. Нужно спешить, чтобы решить нарастающйи ком проблем.

Современное время таково, что просто идя вперёд, уже есть риск отстать. Необходимость быстрых своевременных действий — стало лейтмотивом мероприятия. Об этом говорили и за кадром накануне на встрече с Кристин Муттонен. Она возглавляет Парламентскую Ассамблею ОБСЕ с июля 2016. Однако за ее плечами – приличный депутатский стаж : в австрийском парламенте она 18 лет.

Александр Лукашенко:

Встречаясь только что с госпожой Муттонен, она очень правильно сказала, что для решения отдельных вопросов, нужно время. Правильно, только я заменит, и она согласилась, что времен у нас осталось совсем немного. Жизнь изменилась, жизнь не та, что была в конце даже прошлого века, все спрессовано. Время нужно, но нужно понимать, что его совсем не осталось. Для решения очень важных проблем для Европейского континента.

Кристин Муттонен возглавляет парламентскую Ассамблею ОБСЕ с июня 2016. Однако за её плечами приличный депутатский стаж подтверждает, порой, пассивность некоторых участников процесса: в Австрийсуом парламеноте она 19 лет. Александр Лукашенко:

Организация безопасности уникальна. Она должна реагировать на острые моменты в нашим регионе, реагировать на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. Какая реакция наших глав государств. Никакой. Война идёт. В Европе никакой реакции, о чем это говорит, это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы. Это больше всего касается депутатов, о нас не могу говорить о том, кто регулярно проводит свои сессии, регулярно обсуждают проблему в рамках своих полномочий., которые существуют. Хотелось бы, чтобы депутаты подтолкнули нас к обсуждению этих животрепещущих проблем.

Кристин Муттонен, председатель парламентмкой ассамблеи ОБСЕ:

Мы, как парламентарии, занимаем активную позицию, открыто обсуждаем проблемные вопросы, но дополнительная задача для нас создание платформ для того, чтобы и правительство государств могло продолжить диалог по злободневных вопросов. На сегодняшний день мы очень четко осознаем, что парламентская дипломатия должна активно развиваться. Сегодня мы все чаще отмечаем блокаду диалога со стороны правительств некоторых государств. Поэтому мы очень рады возможности провести очередную сессию нашей организации в Минске, потому что парламентская делегация Беларуси в ОБСЕ всегда была очень активной.

О необходимости работать сообща над проблемами современного общества Александр Лукашенко сегодня говорил с действующим председателем ОБСЕ – министром иностранных дел Австрии. Александр Лукашенко:

Что касается наших отношений с Австрией, то они самые добрые. Накануне встречи подумал о том, что вы войдёте в историю как человек, который восстанови отношения с Австрией. А сегодняшнее мероприятие Парламентской ассамблеи ОБСЕ лишний раз показало, что у нас много проблем, над которыми мы должны работать.

Сессия ОБСЕ посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессии складывается из докладов трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.