Это событие повлияет на построение диалога между странами, и оно поспособствует улучшению отношений между государствами – Андреа Викторин

Новости Беларуси. В итоговую Минскую декларацию войдут еще и дополнительные резолюции, которые парламентарии инициируют самостоятельно. Не осталась в стороне и наша страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила свои предложения. Кроме того наши специалисты выступили соавторами документов, разработанных коллегами из России, США и Азербайджана.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Могу предположить, что внимательнее всех опыт Беларуси как организатора сессии в эти дни изучает делегация их Кыргызстана. В 2018 году политический форум, как ожидается, примет Бишкек.

Ну а пока кыргызские депутаты и парламентарии из других стран серьезно настроены на плодотворную работу, давайте послушаем участников летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.