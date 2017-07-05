Александр Лукашенко: Я уверен, что, побывав в Беларуси, вы разрушите некоторые устоявшиеся стереотипы

Новости Беларуси. Европейская архитектура безопасности столкнулась с серьезным кризисом. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на пленарном заседании летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За работой сессии следят более 50 журналистов, в их числе и наша коллега.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Состоялась официальная церемония открытия сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Хотелось бы еще раз напомнить, почему к этому форуму приковано столь пристальное внимание. В Минске собрались более 600 политиков из 57 государств. В течении нескольких дней парламентарии будут, по сути, определять путь для десятков стран в решении актуальных проблем в сфере экономики, безопасности, политики и ряде других. Итогом станет Минская декларация. Это будет документ, в котором пропишут, как национальным правительствам реагировать на вызовы и угрозы. В открытии форума принял участие Президент Александр Лукашенко. Глава государства среди прочих затронул тему безопасности в Европе, высказался по поводу споров вокруг строительства Белорусской АЭС, обратил внимание на неоднозначность оценок выборов. Кроме того, глава государства высоко оценил возможности столь представительной площадки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец, настало время серьезнейшим образом обратиться к тем проблемам, которые уже невозможно откладывать и которые просто вопиют. Это проблемы нелегальной миграции, терроризм, трафик наркотиков, торговля людьми, загрязнение воздуха, атмосферы, потепление климата и неадекватные действия наши в отношении этих проблем. И многие, многие другие. Если мы вовремя не будем решать эти проблемы, они будут порождать наиболее серьезные, которых избежать будет или невозможно, поскольку они станут уже закоренелыми, или для их преодоления потребуются огромные деньги. Поэтому проблемы надо решать вовремя. Ольга Петрашевская:

Обращаясь к участникам политического форума, глава государства отметил, что хотел бы использовать эту высокую трибуну международного значения в том числе и для того, чтобы обострить некоторые вопросы, которые сегодня волнуют фактически весь мир.

Александр Лукашенко:

Уважаемое высокое собрание. Как показывает практика, парламентарии более гибки в принятии решений и не ограничены рамками, в которых находятся представители, к примеру, исполнительной власти. Межпарламентские контакты являются той питательной средой, где зачастую вызывают важные, конструктивные решения, позволяющие преодолевать межгосударственные разногласия и противоречия. Поэтому Беларусь предприняла все возможное для успешного проведения сессии и максимально комфортного пребывания всех ее участников на белорусской земле. Я надеюсь, что вы используете эту возможность, чтобы подтолкнуть решение этих процессов. Я уверен, что, побывав в Беларуси, вы разрушите некоторые устоявшиеся стереотипы.