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Беларусь решительно осуждает проведение ядерного испытания КНДР

12 февраля 2013 16:39
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Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает проведение 12 февраля Корейской Народной Демократической Республикой очередного, третьего по счету, ядерного испытания. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

В документе сказано, что КНДР нарушила целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН, включая недавнюю. Это действие  представляет собой серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии и за его пределами.

Республика Беларусь полагает, что КНДР следует незамедлительно вернуться в правовое поле и обеспечить выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Беларусь одной из первых добровольно отказалась от этого права, продемонстрировав тем самым возможность сохранения мира и стабильности без опоры на этот вид оружия массового уничтожения, - говорится в заявлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН # ООН # Государственная политика

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