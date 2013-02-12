Беларусь решительно осуждает проведение ядерного испытания КНДР

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает проведение 12 февраля Корейской Народной Демократической Республикой очередного, третьего по счету, ядерного испытания. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

В документе сказано, что КНДР нарушила целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН, включая недавнюю. Это действие представляет собой серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии и за его пределами.

Республика Беларусь полагает, что КНДР следует незамедлительно вернуться в правовое поле и обеспечить выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Беларусь одной из первых добровольно отказалась от этого права, продемонстрировав тем самым возможность сохранения мира и стабильности без опоры на этот вид оружия массового уничтожения, - говорится в заявлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.