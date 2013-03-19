Беларусь предлагает Индонезии автомобильную технику, промышленную кооперацию, поставку современного вооружения

Новости Беларуси. Индонезия - важный и перспективный партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии, а углубление отношений между странами будет способствовать наращиванию белорусского присутствия на рынке всего региона. Это отметили президенты Беларуси и Индонезии Александр Лукашенко и Сусило Бамбанг Юдойоно на переговорах в Джакарте.

Встреча лидеров прошла в резиденции президента Индонезии. По итогам переговоров заявлено, что в ближайшие год-два страны могут утроить объём взаимной торговли. Подписан пакет документов, расширяющих сотрудничество. Помимо этого в Джакарте сегодня прошёл Белорусско-индонезийский бизнес-форум.

То, что белорусскую делегацию и Александра Лукашенко в Джакарте ждали как особых гостей, видно невооруженным взглядом: размещены статьи о визите президента Беларуси на страницах центральных газет, национальные флаги двух стран, хоть и далеких географически, но близких по интересам — по всему городу. Можно встретить и такие плакаты, где Александр Лукашенко непременно с Сусило Бамбангом Юдойоно.

За 20 лет дипотношений Президент Беларуси и Президент Индонезии встречаются впервые, но, судя по теплому приветствию, друг друга знают хорошо.

Гимны двух стран, 21 орудийный залп и приветствие роты почетного караула… Государственный визит, с которым Александр Лукашенко прибыл в республику, считается самым высоким уровнем.

Как и у многих индонезийцев, у Президента этой страны нет фамилии: Сусило Бамбанг Юдойоно — три личных имени санскритского происхождения, примерно означающие «добродетельный рыцарь». Кстати, лидер Индонезии увлекается музыкой. Выпустил три сольных альбома поп-музыки и играет на многих музыкальных инструментах. Опытный политик у руля страны с 2004 года.

Церемония фотографирования — и президенты отправляются на двусторонние переговоры. Для журналистов - несколько минут протокольной съемки, но и из этих слов понятно, что хоть Минск и Джакарта в разных полушариях, но интересы у них общие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Господин президент, я уже вам сказал, что Индонезия для нас в какой-то степени загадочная страна, мы всегда мечтали побывать здесь. Я хорошо знаю со студенческих лет эту страну. В свое время мне пришлось, занимаясь наукой, писать о ней. Одна из студенческих научных работ у меня была как раз о вашей стране. Точнее, ее истории, с древнейших времен. Еще и поэтому для меня это загадочная страна, в которой я лично хотел бы побывать.

В 2013 году Беларусь и Индонезия празднуют 20 лет дипотношений. За эти годы товарооборот вырос почти в сотню раз, но цифру 133 млн. долларов можно утроить, считает Александр Лукашенко. Огромный потенциал двусторонних отношений не реализован так, как следует. Придется наверстывать. Некоторые направления сотрудничества очертил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко:

Для Беларуси Индонезия - важный и перспективный партнер в Юго-Восточной Азии. Ваша страна – влиятельный и авторитетный участник международных отношений, один из лидеров государств Азии. Именно поэтому мною было принято решение открыть здесь посольство. Мы уверены, что схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам мировой повестки дня должна быть дополнена интенсивным торгово-экономическим взаимодействием. Товарооборот в объеме 133 млн. или даже 250 млн., как это было в лучший год, явно не соответствует возможностям двух стран. Назову лишь несколько направлений сотрудничества, где мы, несмотря на географическую удаленность, являемся естественными партнерами. Машиностроение. С учетом ваших возможностей увеличить объемы добычи угля, мы готовы поставлять надежные современные карьерные самосвалы в вашу страну. К слову, с прошлого года эти машины успешно эксплуатируются на угольном месторождении в Восточном Калимантане. Аналогичное предложение по автомобильной технике. Тягачи, самосвалы, автобусы – модели, которые специально разработаны в соответствии с требованиями индонезийской стороны. Важно, что в пакете мы предоставляем экспортное кредитование на привлекательных условиях и сервисное обслуживание. Более того, Беларусь готова к углубленной промышленной кооперации по созданию соответствующих совместных предприятий. Мы успешно реализуем такие проекты не только в соседних странах, но и на других континентах - от России до Венесуэлы. Аналогичным образом мы готовы действовать в сфере военно-технического сотрудничества. Я уже сказал, что закрытых тем для нашего сотрудничества нет. Здесь Беларусь предлагает целый комплекс услуг – от поставок современных вооружений и модернизации имеющихся образцов до подготовки соответствующих специалистов. Преимущество здесь создает участие нашей страны в Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана и России. У трех государств нет таможенных границ и тарифов. В нашей стране для инвесторов благоприятные и привлекательные условия для ведения бизнеса, абсолютная защита частной собственности и четкая законодательная база. Создавая в Беларуси производство, есть возможность выходить на огромный рынок с населением в 170 млн. человек.

Сегодня Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран — так называемой группе одиннадцати, куда входят государства, способные превратить свои нацэкономики в крупнейшие мировые локомотивы. Александр Лукашенко также пригласил Сусило Бамбанг Юдойоно посетить Беларусь с ответным визитом. Глава республики предложение принял. Президента Индонезии с командировкой в Беларусь точно опередят местные бизнесмены. Интерес к Беларуси в этом регионе настолько огромный, что, говорят, для участия в сегодняшнем экономическом форуме пришлось проводить отбор. Восточноазиатский бизнес готов вложиться в строительство молочно-товарных комплексов в Беларуси. Молоко в Индонезии — товар популярный, но дефицитный. Возможно, в ближайшее время белорусские молочные реки потекут и в этом направлении.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Заинтересованность проявляется в отношении поставок масла сливочного, сыров наших – всей продукции. Обсуждались вопросы по созданию совместных предприятий по переработке мяса на территории Республики Беларусь. Это будет иметь продолжение после посещения отдельными деловыми кругами Индонезии нашей страны.

Беларусь заинтересована в приходе инвестиций Индонезии, создании совместных производств, а также продаже совместной продукции в третьи страны. Полюбили в Азии и белорусские макароны, в перспективе появится совместное предприятие в Лиде. Индонезия интересуется и белорусским машиностроением. Уже есть проекты по поставкам техники. 50 грузовиков Минского завода и 20 тракторов в ближайшее время будут колесить по местным дорогам.

При Сулисто, руководитель Комитета по сотрудничеству с Россией и СНГ Индонезийской Торгово-промышленной палаты:

У Беларуси и Индонезии взаимодополняемая экономика. К примеру, у нас есть пальмовое масло, плантации, где выращиваем и чай, и кофе, а Беларусь производит тракторы и может поставлять их для развития сельского хозяйства нашей страны.

В ближайшие годы Беларусь поставит в Индонезию еще 500 самосвалов и около 600 тракторов. В перспективе — сборка белорусских машин в этом регионе. Прорабатывается проект и по совместному производству шин. А в угольных карьерах в Калимантане уже работают белорусские БелАЗы.

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

В этом году мы поставим 20 карьерных самосвалов на рынок Индонезии. Будет создан цех, который обслуживает технику, где будут наши люди, где есть наши запасные части и мы доступны 24 часа в сутки.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Первые 5 машин, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны, показывают очень хороший коэффициент технической готовности – это более 0,96, почти 100%. И самое главное, что наши покупатели убедились в том, что наши машины экономически превосходят наших конкурентов. Экономия топлива составляет от 18 до 20 процентов, в зависимости от условий, в которых работает машина. А это очень важный элемент.

Из азиатской республики в Беларусь поставляют в основном каучук, мелованную бумагу и какао-масла. В Индонезию из Беларуси отправляют в основном шины и калийные удобрения. Последние — основная статья экспорта в эту страну, здесь его используют на пальмовых плантациях. И, если в прошлом году это было 170 тысяч тонн полезного сырья, теперь подписан трехлетний контракт на поставки по 250 тысяч тонн калийных удобрений каждый год. Цена вопроса - 107 млн. долларов ежегодно.

Владимир Семашко, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Мы чрезвычайно заинтересованы. И у нас есть мощности. Мы поставили на экспорт 6,7, а мы можем производить до 10,5 млн. тонн. То есть свободная мощность, поэтому мы заинтересованы в развивающихся рынках таких, как Индонезия. Вот сегодня вы будете свидетелем подписания контракта на поставку 250 тыс. тонн в Индонезию.

Беларусь для Индонезии — своеобразные врата на рынки Таможенного союза, ЕЭП и будущего Евразийского экономического союза. Точно так же и наоборот. Уже к 2015 году Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, где Индонезия является наиболее авторитетным участником, превратится в одно большое торговое сообщество. Таким образом, белорусские товары будут попадать не только на индонезийские прилавки, но и на рынки сразу 10 государств. А это больше полумиллиарда человек. Индонезия, кстати, четвертая по численности населения страна в мире.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

На данный момент прорабатывается договор о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического пространства, а в будущем – Евразийского экономического союза, то есть Россия, Казахстан, Беларусь. Зона свободной торговли со странами АСЕАН еще раз подтверждает тот факт, что назрело время, и чем быстрее мы осуществим взаимные инвестиции, тем легче нам будет в дальнейшем торговать с ними, конкурируя с нашими партнерами по Евразийскому экономическому пространству.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наши экономики взаимодополняемые. Мы не конкуренты в этом плане. Мы рассматриваем друг друга как равноправных партнеров, что очень выгодно для наших государств и для наших народов. И поэтому мы договорились о том, что сегодняшняя встреча президентов послужит новым импульсом для дальнейшего наращивания нашего сотрудничества во всех сферах и областях. Сегодня мы выходим на заключение 8 межправительственных соглашений и на подписание ряда контрактов, объем которых исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов. Уже только ради этого можно было приехать сюда и провести переговоры на самом высоком уровне. Но это только первый шаг.

Такие зарубежные визиты — это не только подписанные контракты, но и десятки встреч и переговоров, которые закладывают будущий фундамент двусторонних отношений. В итоге руководители белорусских ведомств и крупнейших предприятий вернутся в Минск с 13 новыми контрактами. Также две страны подписали и пакет межгосударственных документов о сотрудничестве в экономике, науке, правовой сфере. Проще будет работать и бизнесменам - ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения.

Итоги подвели Президенты.

Сусило Бамбанг Юдойоно:

Углубление сотрудничества с Беларусью в будущем – политический капитал для нас. Сегодня подписание документов – первый шаг к сотрудничеству в будущем. Уверен, можем увеличить товарооборот. Надеюсь, что мы усилим наши двусторонние отношения. Участие Беларуси в Таможенном союзе – это возможность наращивания сотрудничества, как и наше участие в АСЕАН.

Александр Лукашенко:

Углубление отношений с государствами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов внешней политики Беларуси. При этом Индонезия является ключевой страной для продвижения наших интересов в этом обширном регионе. Уже имеются планы по созданию совместных промышленных, сельскохозяйственных предприятий на территории Индонезии, которые будут поставлять продукцию не только на индонезийский рынок, но и в другие страны региона. Мы сегодня подписали примерно десяток соглашений межгосударственных. Они будут способствовать углублению наших отношений. Беларусь для Индонезии также может стать своего рода мостом в сопредельные государства.

Индонезией поездка Александр Лукашенко в этот регион не ограничивается. Сегодня, 19 марта, Президент Беларуси отправился с государственным визитом в Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.