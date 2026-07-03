Большая командировка Лукашенко – собрали главное из маршрута Президента в 25 тыс. км
С некоторыми из лидеров, приславших 3 июля поздравление нашему народу, совсем недавно проводил переговоры Президент Беларуси. Александр Лукашенко был в длительной командировке – четыре страны, маршрут в 25 тысяч километров, разные форматы и одна общая цель – укрепить суверенитет нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня независимость и ее защита значит не только умение и необходимость блюсти национальные интересы, но и расширять круг надежных партнеров. Именно этой задаче была посвящена большая зарубежная командировка Александра Лукашенко, которая завершилась в преддверие главного государственного праздника.
Россия стала первой точкой президентского рабочего маршрута. Логично. Российская Федерация – наш ближайший союзник, сосед и партнер: экономический, политический, военный! В условиях мощного внешнего давления особенно важно сверять часы с глазу на глаз.
Далее – Пекин, стратегический партнер Беларуси, отношения с которым находятся на одном из самых высоких уровней в китайской дипломатии. Формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – это не политический комплимент, а показатель доверия, которое выстраивалось десятилетиями. Его основой стали последовательная работа и регулярный диалог на высшем уровне.
Прошедший визит Александра Лукашенко в Поднебесную стал уже 17-м по счету. Для международной политики такая регулярность сама по себе говорит о многом. Неслучайно во время переговоров Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Беларусь и Китай «железными друзьями».
«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.
Другой пример такого подхода – Индонезия. Несмотря на почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой, страны последовательно расширяют взаимодействие. Переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто подтвердили – обе стороны заинтересованы не только в сохранении нынешней динамики, но и в переходе к новому этапу сотрудничества.
Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ее итогом стало подписание пакета двусторонних документов и утверждение дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет. Теперь главная задача – превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты.
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Накануне же Президент работал в Мьянме. Глава белорусского государства провел переговоры с Президентом этой страны – Мин Аун Хлайном. Одним из итогов визита Президента в Мьянму стало решение открыть там наше посольство. Сделать это нужно не позднее ноября этого года. Вот что значит конкретика и нежелание откладывать важное в долгий ящик.
Главной темой стало развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Дипломатическим отношениям двух стран – практически 27 лет. Однако долгое время они оставались скорее политическими, чем экономическими.
Ситуация начала меняться лишь в последние годы. Переломным стал 2025-й, когда лидеры двух государств впервые обменялись официальными визитами. Это позволило перейти от обсуждения отдельных инициатив к формированию долгосрочной повестки сотрудничества.
Лукашенко: Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран.