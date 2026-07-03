Большая командировка Лукашенко – собрали главное из маршрута Президента в 25 тыс. км

С некоторыми из лидеров, приславших 3 июля поздравление нашему народу, совсем недавно проводил переговоры Президент Беларуси. Александр Лукашенко был в длительной командировке – четыре страны, маршрут в 25 тысяч километров, разные форматы и одна общая цель – укрепить суверенитет нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня независимость и ее защита значит не только умение и необходимость блюсти национальные интересы, но и расширять круг надежных партнеров. Именно этой задаче была посвящена большая зарубежная командировка Александра Лукашенко, которая завершилась в преддверие главного государственного праздника. Россия стала первой точкой президентского рабочего маршрута. Логично. Российская Федерация – наш ближайший союзник, сосед и партнер: экономический, политический, военный! В условиях мощного внешнего давления особенно важно сверять часы с глазу на глаз.

Далее – Пекин, стратегический партнер Беларуси, отношения с которым находятся на одном из самых высоких уровней в китайской дипломатии. Формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – это не политический комплимент, а показатель доверия, которое выстраивалось десятилетиями. Его основой стали последовательная работа и регулярный диалог на высшем уровне.

Прошедший визит Александра Лукашенко в Поднебесную стал уже 17-м по счету. Для международной политики такая регулярность сама по себе говорит о многом. Неслучайно во время переговоров Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Беларусь и Китай «железными друзьями». «Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.

Другой пример такого подхода – Индонезия. Несмотря на почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой, страны последовательно расширяют взаимодействие. Переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто подтвердили – обе стороны заинтересованы не только в сохранении нынешней динамики, но и в переходе к новому этапу сотрудничества. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ее итогом стало подписание пакета двусторонних документов и утверждение дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет. Теперь главная задача – превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты. Читайте также: Лукашенко: только вперед, по-военному! Работы для белорусов в Индонезии достаточно Лукашенко – президенту Индонезии: за короткий промежуток времени мы стали друзья Это надо видеть! Детали громкой встречи Лукашенко в Индонезии