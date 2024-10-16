Политолог о ШОС: это не попытка создать противовесы, это попытка сообща развиваться

Замир Каражанов, политолог (Казахстан): Касательно ШОС, то в мире он начинает искать свою нишу, точнее, он, скорее всего, нашел уже эту нишу, потому что все-таки на пространстве ШОС не наблюдается какого-либо всплеска насилия. Если смотреть по Центральной Азии, то у нас окружение более-менее благополучное. То есть те конфликты, с которыми сталкиваются в разных уголках мира, здесь отсутствуют. Естественно, в таком формате сотрудничества многие страны видят для себя преимущество.

Замир Каражанов:

Я думаю, что внутри ШОС каждый из этих стран нашел для себя какие-то преимущества. То есть кто-то нашел экономические преимущества, кто-то политические. Поэтому, знаете, это, скорее всего, не попытка кому-то создать противовесы, тем более какую-то коллективную силу создать. Это попытка сообща развиваться. То есть развивать свои экономики, укреплять региональное сотрудничество, региональную кооперацию. Сейчас ситуация в мире шаткая и нестабильная.

Растущая сила Шанхайской организации сотрудничества сегодня очевидна для всех. Из регионального клуба она стремительно превратилась в мощную мировую силу. Помимо 10 основных государств-членов, еще 14 стран сегодня находятся в статусе партнеров по диалогу, то есть в ближайшее время они могут пополнить «шанхайскую семью». Но уже сегодня ее масштабы весьма внушительны и геополитически, и экономически. Суммарно десятка государств занимает две трети территории Евразии. Здесь проживает, задумайтесь, каждый второй человек на планете – около 3,5 миллиарда. Эти страны формируют четверть мирового ВВП. Здесь же 4 страны с ядерным оружием и столько же участников «Большого космического клуба». Какие еще нужны аргументы, чтобы подчеркнуть авторитет ШОС?

А вот еще штрих к портрету современного мира и еще один пример планетарного «клуба по интересам», который также может сыграть роль мощного геополитического противовеса. БРИКС – сегодня это девять государств, которые занимают 27 % суши. Здесь проживает также около половины населения планеты. Суммарно экономика государств БРИКС формирует 27 % мирового ВВП, а также 15% мировой торговли. Важный момент – Минск также претендует на членство в этом геополитическом сообществе. Ведь государства БРИКС, равно как и ШОС, вне всяких сомнений еще сыграют «первую скрипку» в построении нового и безопасного мира. И с такими государствами нам точно по пути.