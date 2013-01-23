Беларусь и Украина подписали соглашение об упрощенном пересечении границы в районе Столина

Новости Беларуси. Жители Столинского района Беларуси и Рокитновского района Украины смогут пересекать границу в упрощенном порядке. Это предусмотрено соглашением, подписанным сегодня, 23 января, в Гомеле. Документ предусматривает упрощенный порядок передвижения между двумя странами в период сбора грибов и ягод. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время переговоров обсуждались так же результаты служебной деятельности за 2012 год и планы на 2013. В числе приоритетных направлений работы - совершенствование способов охраны рубежей, обмен опытом в проведении научных исследований, совместное участие в проектах международной технической помощи.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы урегулировали вопросы, связанные с пересечением границы в районе традиционного сбора жителями Полесья ягод, грибов. Это район Полесского лесхоза. На сегодняшний день мы констатируем, что в этом году согласно принятым мерам там абсолютно стабилизирована обстановка, прекратилась варварская деятельность с точки зрения незаконной вырубки леса, незаконной охоты и других вопросов. Сегодня это упрощенный пропуск граждан в трех пунктах пропуска.