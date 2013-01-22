Значимые мероприятия для СНГ в 2013 году пройдут в Беларуси

Новости Беларуси. Наиболее значимые для СНГ мероприятия в 2013 году пройдут в Беларуси. Об этом шла речь сегодня на заседании постпредов стран Содружества в Минске.

Беларусь, которая в этом году председательствует в СНГ, представила концепцию и план мероприятий. В частности, большое внимание будет уделяться взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству и производственной кооперации. Особое место отводится расширению контактов в культуре, науке и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета СНГ:

Беларусь представила уже концепцию своего председательства в СНГ. Очень интересный и содержательный документ. Здесь и совершенствование гуманитарного сотрудничества, и мероприятия, направленные на укрепление безопасности СНГ и каждой из стран, и, естественно, экономическое взаимодействие. Это приоритетное направление в нашем сотрудничестве.

В рамках председательства Республики Беларусь на белорусской земле пройдет очень много мероприятий.