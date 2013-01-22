Прямой эфир

Значимые мероприятия для СНГ в 2013 году пройдут в Беларуси

22 января 2013 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наиболее значимые для СНГ мероприятия в 2013 году пройдут в Беларуси. Об этом шла речь сегодня на заседании постпредов стран Содружества в Минске.

Беларусь, которая в этом году председательствует в СНГ, представила концепцию и план мероприятий. В частности, большое внимание будет уделяться взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству и производственной кооперации. Особое место отводится расширению контактов в культуре, науке и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета СНГ:
Беларусь представила уже концепцию своего председательства в СНГ. Очень интересный и содержательный документ. Здесь и совершенствование гуманитарного сотрудничества, и мероприятия, направленные на укрепление безопасности СНГ и каждой из стран, и, естественно, экономическое взаимодействие. Это приоритетное направление в нашем сотрудничестве.
В рамках председательства Республики Беларусь на белорусской земле пройдет очень много мероприятий.

# Международное сотрудничество # СНГ # Сергей Лебедев

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах охраны окружающей среды и природопользования
22 января 2013 13:31

Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах охраны окружающей среды и природопользования

В Беларуси временный отвод земель, возможно, отдадут в ведение облисполкомов
22 января 2013 13:29

В Беларуси временный отвод земель, возможно, отдадут в ведение облисполкомов

Конституционный суд Беларуси принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания
22 января 2013 12:58

Конституционный суд Беларуси принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания