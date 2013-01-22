Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах охраны окружающей среды и природопользования

Новости Беларуси. Президент подписал закон об изменениях в вопросах охраны окружающей среды и природопользования. Речь о документе шла 22 января во время рабочего доклада министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимира Цалко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поинтересовался, каким образом Минприроды намерено в дальнейшем решать проблемы экологии, потребовал наведения порядка в частных охотничьих хозяйствах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете мое отношение к окружающей среде, к природе. Я об этом вынужден был даже говорить в кратком новогоднем обращении к белорусскому народу. Это ценность, непреходящая ценность, дарованная нам сверху. Но меня настораживают в последнее время некоторые нехорошие тенденции в этом отношении. Начиная от наших охотников, особенно начинают засвечиваться высокопоставленные должностные лица в этой охоте, мягко скажем, малозаконной, когда напрямую охотятся, напрямую платят там егерям и прочим, забывают о том, что у нас установлен жесткий в этом отношении порядок. Но это не только претензии к вам. Это претензии прежде всего к Инспекции, которая сегодня создана.

Я хочу, чтобы все знали, что эта ситуация у нас под контролем. Пожалуйста, охотьтесь, у нас сегодня достаточно зверья. Даже некоторые жалуются, что избыточная численность. Возможно. Значит надо изымать, но должен быть жесткий порядок.

Второе, что меня волнует. Появилось очень много охотхозяйств. В том числе частных. Охотхозяйств и неких угодий, которые принадлежат колхозам, совхозам, говоря старым языком, и предприятиям. И там у нас проблем значительно больше, чем в традиционных охотничьих хозяйствах и на традиционных охотничьих угодьях. Я хотел бы конкретно знать: этими изменениями в законе решаются проблемы, которые у нас сегодня в окружающей среде, в охране растительного, животного мира, или мы обходим эти проблемы стороной?

Говоря об изменениях в законе, министр отметил, что природоохранное законодательство в этом плане ничего не теряет, упрощаются некоторые нормы, исключаются отдельные статьи, в которых сегодня уже нет необходимости.

Что касается регулирования охоты и рыболовства, по этому вопросу подготовлен отдельный проект указа. В нем отражены ранее данные главой государства поручения.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы упрощаем некоторые нормы, упрощаем некоторые законодательства, исключаем некоторые статьи, которые считаем сегодня ненужными. Например, раньше мы давали лицензию на сбор ягод и грибов в лесах. Сегодня мы от этого ушли. Эти законы мы упрощаем. Пожалуйста, собирай, бери сколько хочешь.

А если надо будет еще как-то регулировать, у нас есть еще статья закона, которая нам позволяет сокращать сроки или вообще отменить сбор ягод и грибов. За охоту и рыбалку надо платить полным рублем. А не купивши одного кабана, убивши три, и так далее. То есть ужесточить требования.