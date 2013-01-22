В Беларуси временный отвод земель, возможно, отдадут в ведение облисполкомов

Новости Беларуси. Временный отвод земель, возможно, отдадут в ведение облисполкомов. Об этом заявил 22 января глава государства во время рабочей встречи с председателем государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Георгием Кузнецовым. Однако решение по передаче земель сельхозугодий будет принимать президент.

Александр Лукашенко обратил внимание также на интересы сельхозпредприятий, частных застройщиков и инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо такие решения, которые касаются временного отвода земель, отвода земель под линии электропередач, и подобные, незначительных отводов, и которые, знаете, не подлежат никакому сомнению, – эти мероприятия и подобные можно отдать на уровень облисполкомов. Я не против. Надо рассмотреть этот вопрос. Но существенные площади земельных угодий, лесных угодий и прочих, лугов, пастбищ и так далее – вот этот отвод должен находиться под контролем Президента.

По карьерам посмотрите. Как только мы отдаем вниз эти решения, появляются тысячи тысяч карьеров по стране. Я, пролетая, это все вижу. Поэтому тут тоже разбоя быть не должно. Когда будем говорить о временном изъятии земель. Это наносит тем более такой непоправимый вред нашей стране, когда эти карьеры отводят, потом их бросают, они зарастают хмызняком, а, еще хуже, туда население начинает сбрасывать мусор и ветер это все разносит. В общем, получаются свалки на месте этих карьеров. Это недопустимо.

Контроль – это хорошо. Он всегда будет. Но не наносило бы это вред инвестициям, которые мы осуществляем. Чтобы это не наносило вред строительству жилья, которое люди должны сами строить, но просят земельные участки. Вот на эти вопросы я хотел бы также получить ответы, коль мы уже сегодня обсуждаем проект закона об изменениях в земельный кодекс.

Александр Лукашенко потребовал жестче относиться к изъятию и предоставлению земель для несельскохозяйственных целей. Взамен должны быть восстановлены равноценные по качеству площади. Особое внимание следует уделить угодьям и земельным участкам, которые предоставляют для строительства недвижимости.

Георгий Кузнецов, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Поручения даны. Жестче относиться к вопросу изъятия и предоставления сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. Это первое.

Второе. Более пристальное обращать внимание на предоставление охотничьих угодий и предоставление земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории охотугодий.

Лесные земли находятся в компетенции облисполкомов, но президент сказал поднять статус до его уровня, рассмотрение этих вопросов до его уровня.

А сельхозземли, вы знаете сегодня. Отводы всех сельскохозяйственных земель – только по согласованию президента.