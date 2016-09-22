Новости Беларуси. Беларусь и США впервые за последние 20 лет подписали межправительственное соглашение. Оно касается защиты и сохранения культурных ценностей. От нашей страны под документом поставил подпись глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 71-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН. Это площадка стала местом ряда двухсторонних переговоров. Министр иностранных дел Беларуси встретился со своими коллегами из Хорватии, Эритреи, ФРГ, также с генеральным секретарем Совета Европы. Была подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества по различным направлениям.

Также Владимир Макей принял участие в протокольной съемке с президентом США Бараком Обамой и его супругой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.