Новости Беларуси. Беларусь и Шри-Ланка подписали 8 документов о сотрудничестве. Таков итог встречи глав двух государств.

Сначала Александр Лукашенко и Махинда Раджапакса пообщались один на один, затем к переговорам подключились делегации государств. Стороны обсуждали взаимодействие в самых разных сферах: от культуры и образования до правовой и военно-технической. Президенты подчеркнули заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений.

Александр Лукашенко предлагает создавать совместные предприятия и наращивать поставки белорусской техники. В частности, речь идет о машиносборочных предприятиях на островном государстве. Кроме того, Беларусь и Шри-Ланку может связать прямой авиарейс.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Время сложилось так, и оно спрессовано настолько, что нам приходится одновременно практически формировать нормативно-правовую базу нашего сотрудничества, и, надо сказать, мы ее сформировали, подписав сегодня ряд соглашений, а также (я говорю об одновременности) решать практические вопросы.

Несмотря на то, что мы имеем порядка 50 млн товарооборота между государствами, тем не менее, мы полны решимости значительно развивать наш товарооборот и довести его до более серьезного уровня, потому что это не отражает возможности двух государств.

Но, как всегда говорят, с чего-то надо начинать. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы реализуем 3-4 крупных проекта, в которых будут задействованы специалисты двух государств. Например, мы думаем о создании на территории Шри-Ланки совместного предприятия по производству наших тракторов, другой сельскохозяйственной техники, а также автомобильной техники. Нам это очень интересно, потому что Шри-Ланка имеет очень выгодные отношения с другими странами региона и у них существует беспошлинная торговля. Нам это крайне выгодно при поставках нашей продукции с территории Шри-Ланки, допустим, на индийский, индонезийский рынки, рынки других стран Юго-Восточной Азии.

Махинда Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка:

Для меня большая четь являться первым президентом Шри-Ланки, посетившим Беларусь. Отношения между нашими странами стабильно развивались последние годы, объемы двусторонней торговли выросли более чем на 50%.

Со мной приехала делегация деловых людей для участия в бизнес-форуме в Минске. И я надеюсь, что бизнесмены наши стран смогут установить связи для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Мы обсудили перспективы двусторонних инвестиций. И я также пригласил представителей деловых кругов Беларуси в Шри-Ланку для участия в бизнес-форуме, который пройдет в ноябре.

Это первый визит Махинды Раджапаксы в Беларусь. Встреча президентов проходила по всем канонам торжественного церемониала: красная дорожка, рота почетного караула, гимны двух стран.

Переговоры начались с общения в формате один на один. Президент Беларуси отметил, что страны за короткое время выработали предложения по расширению сотрудничества. И теперь, по словам Александра Лукашенко, настало время конкретных решений по дальнейшему взаимодействию.

Глава государства обратил внимание на схожесть проводимой Беларусью и Шри-Ланкой внутренней и внешней политики.

Александр Лукашенко:

Беларусь и Шри-Ланка, и в этом большая схожесть между нашими народами и обществом, проводят схожую внутреннюю и внешнюю политику. Вы – абсолютно миролюбивое государство, вы на практике очень много делаете для того, чтобы мир был спокойнее. Вы – противник распространения ядерного оружия. Вы вообще противник всяких войн и конфликтов. Вы – за развитие Организации Объединенных Наций. И в этом также схожесть нашей позиции с вашей.

Мы абсолютно уверены в будущем, убеждены, что у вашего народа, у вашего государства большое будущее. И в связи с этим мы хотели бы тесного сотрудничества с вашим государством. А через ваше государство и с другими государствами региона.

За короткий промежуток времени мы выработали ряд предложений по нашему взаимодействию. Эти предложения как со стороны Беларуси, так и со стороны вашего государства. Я думаю, настало время не просто обсудить эти направления, но принять конкретные решения.

Махинда Раджапакса:

Наши страны развивают очень дружественные отношения. И мы будем делать все для того, чтобы более крепкими становились связи между нашими народами.

Я благодарен за приглашение посетить Беларусь и возможность рассмотрения дальнейших направлений белорусско-шриланкийского сотрудничества. Мы и дальше будем работать, чтобы защищать друг друга в рамках международных организаций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы готовы с вами торговать очень нужной для вас продукцией, прежде всего, машиностроительной техникой. В торговых взаимоотношениях мы готовы использовать самые современные инструменты, механизмы лизинга, экспортного кредитования, страхования. Со своей стороны мы заинтересованы во включении нашей строительной продукции в государственные программы Шри-Ланки. Мы заинтересованы в развитии ряда двусторонних проектов, крупных проектов. Мы действительно заинтересованы, чтобы с территории Шри-Ланки торговать на гигантских рынках Индонезии, Юго-Восточной Азии, особенно, Индии.

Махинда Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка:

Я хочу отметить, что ваше руководство позволило обеспечить достаточно высокий уровень развития в Беларуси, и я думаю, что страна и дальше будет хорошо развиваться.

После встречи глав государств в узком составе общение продолжилось в расширенном формате. По итогам стороны планируют подписать ряд документов. А чуть позже откроется бизнес-форум. Там стороны обсудят конкретные варианты экономического сотрудничества.

Шри-Ланка рассматривает Беларусь, как площадку для выхода на рынок Таможенного Союза. А наша страна с помощью юго-восточного партнера может быть более широко представлена на рынках Пакистана и Индии. Также планируется значительно расширить список товаров, которыми страны будут торговать между собой. Кроме того, бизнесмены Шри-Ланки заинтересованы в открытии совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удаянга Виратунга, Чрезвычайный и Полномочный посол Шри-Ланки в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству:

Наша страна шьет высокие, качественные одежды. В очень разных странах наши марки известны. Вот и мы хотим, чтобы наша трикотажная индустрия была на вашем рынке. Мы ждем от вашей стороны. У вас очень высокая технология, очень высокие знания людей. Мы хотим, чтобы ваши фирмы открылись на наших площадках и зашли через Шри-Ланку на индийский рынок, пакистанский, азиатский рынок.

Реализацию новых проектов Беларуси и Шри-Ланки обсуждали 26 августа в Правительстве. Беларусь заинтересована в создании совместного производства тракторной и сельскохозяйственной техники. Причем в сопровождение проекта готовы рассмотреть подготовку кадров, экспортное кредитование, международный лизинг и наукоемкие технологии.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы рассчитываем, что такая поддержка этого проекта будет сделана у вас на самом высоком уровне, для того, чтобы осуществлять производство необходимой техники, как для внутреннего рынка, так и для торговли с третьими странами. Мы могли бы быть активными участниками реализации вашей программы обновления парков пассажирских автобусов. Это тоже можно было бы решать в рамках создания совместной компании или уполномочить то, что я сказал по тракторам и сельскохозяйственной технике для комплексного решения вопросов машиностроения.