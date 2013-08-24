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«Запад-2013». Белорусские полигоны готовятся к совместному оперативному учению Беларуси, России, Казахстана и Армении

24 августа 2013 14:48
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Новости Беларуси. На шести белорусских полигонах идут приготовления к совместному оперативному учению «Запад-2013». Одна из основных точек – под Осиповичами. Здесь уже подготовлена база для палаточного лагеря на 800 мест, закончена прокладка путей движения техники от железнодорожных станций к местам проведения боевых действий. В маневрах будут участвовать  подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ из Беларуси, России, Казахстана и Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кураков, начальник управления инженерных войск Министерства обороны Республики Беларусь:
Приведу такие цифры: например, по путям движения войск - их на сегодняшний день готовится около 200 км, на всех полигонах, по окопам и укрытиям для техники – это порядка 800 км.,  то есть объемы достаточно большие и подразделениям инженерных войск приходится действительно не только сейчас, но и на протяжении всего лета пришлось поработать.

# Военные учения # Андрей Кураков

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