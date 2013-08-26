Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Это, в частности, председатель наблюдательного совета – гендиректор «Уралкалия», а также первый заместитель гендиректора БКК.

В распоряжение следователей поступили материалы о том, что обвиняемые злоупотребляли служебными полномочиями в корыстных целях. Речь идет о противоправных действиях со стороны российских топ-менеджеров, которые не только нарушили свои контрактные обязательства, но и привели дело к обвалу мирового калийного рынка. Ключевой момент их стратегии – сосредоточить в руках узкой группы лиц управление сбытом калия и изолировать белорусскую сторону от любой важной информации. Цель – «замкнуть» на себя все финансовые потоки и основных торговых партнеров.

Это нанесло ущерб в особо крупном размере «Беларуськалию» и «Белорусской калийной компании».

Председатель наблюдательного совета заключен под стражу. Нескольких руководящих сотрудников объявили в розыск, в том числе по линии Интерпола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы о совершении ими явных злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекшие нанесение существенного вреда общественным и государственным интересам Республики Беларусь, а также ущерба в особо крупном размере акционерному обществу «Беларуськалий». Уже на сегодняшний день установленный размер хищения и ущерба составляет порядка 100 миллионов долларов США. Изучаются материалы по проверке деятельности одного из основных акционеров «Уралкалия» Киримова. По мере оценке получаемых доказательств будет принято