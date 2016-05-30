«Приоритет – благосостояние наших граждан»: Наталья Кочанова на встрече в Минске участников ВНС

Новости Беларуси. Сегодня в Минске встретились участники пятого Всебелорусского народного собрания, которые представят на нём белорусскую столицу.

Делегатов выбрали во всех районах города. Это люди самых разных профессий и должностей: депутаты, руководители министерств и предприятий, госслужащие, рядовые труженики.

Всего 400 человек представят интересы Минска на форуме, который пройдёт 22-23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с пятиклашками Ольга Григорьевна сегодня определяет фразеологизмы. Уже в июне на масштабном форуме будет определять с коллегами новые формы работы. Педагог столичной школы говорит и о престиже своей профессии, и об ответственности родителей за обучение собственного чада, и о том, нужны ли на самом деле старшеклассникам репетиторы.

Ольга Поведайко, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №26 г. Минска»:

Общество – оно должно понимать, что профессия учителя – она важна на сегодняшний день. Каждый учитель должен соответствовать своей профессии. Если он выбрал профессию «учитель», значит, он должен этому слову соответствовать, он должен делать всё для того, чтобы эта система развивалась, развивалась успешно. И, чтобы дети – они смотрели на учителя с восхищением

Качественный товар и точный вес. В пачке сахара должен быть килограмм.

На вес золота на народном вече - каждое рациональное предложение. Взвешивать все «за» и «против» будет и Елена Васильевна. Начальник фасовочного цеха, она не понаслышке знает все об экономике предприятия. Работают стабильно: стабильная зарплата, полная загрузка. Расширение ассортимента – это и новые места, и новое оборудование. Обеспечивать такую завидную стабильность, пожалуй, и есть главная задача на пятилетку.

Елена Мешкуть, начальник цеха фасовки оптового предприятия по реализации продовольственных товаров:

Ищем более качественное сырье, и более, чтобы выгодно, соответственно, по цене нам было. Это всё, конечно, складывается в нашу экономику. В этом году приобрели оборудование по фасовке сахара в пакетик-стик и также приобрели оборудование по фасовке мака. В связи с этим обеспечить бесперебойную работу и, значит, создать новые места трудовые, чтобы люди были полностью заняты

Поставить на рельсы локомотив белорусской промышленности. Директор вагоноремонтного завода со знанием дела рассказывает, как сделать так, чтобы состав развивал скорость на пару десятков километров выше прежнего. Придать ускорение отечественному бизнесу - одна из основных задач на ближайшую пятилетку. На народном вече этому вопросу придаст особое значение опытный руководитель.

Игорь Комаровский, директор ОАО «Минский вагоноремонтный завод»:

Нас интересует обозначение государственной промышленной политики, расстановка приоритетов развитий и преобразований промышленных предприятий. Не только крупных наших гигантов, брендовых предприятий, но и, конечно, средних и мелких предприятий.

Город Минск за последние пять лет привлек 7 миллионов долларов прямых инвестиций. Экспорт увеличился в полтора раза. Впрочем, на ближайшую перспективу показатель планируют, по крайней мере, удвоить. Столица с делегатами на народное вече уже определилась.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Тот контингент участников, делегатов Собрания – он позволит в полной мере представить интересы как государственной власти, так и промышленного сектора, так и частного бизнеса. Здесь сегодня - от руководителя до простого рабочего. Я думаю, что минчанам есть, что сказать на 5-ом Всебелорусском собрании

Кстати, 30% столичных делегатов женщины, 87% имеют высшее образование, 11 - ученую степень. Средний возраст от 41 до 60, но попадут на собрание и 12 студентов. Всем им, а также представителям других регионов, предстоит решать серьезные задачи. Программа развития, которая будет представлена на народном вече, сейчас проходит доработку.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Буквально сегодня мы говорили о «зелёной экономике», как одной из приоритетных направлений. Конечно, приоритет – благосостояние наших граждан, повышение благосостояния наших граждан. Ну и, несомненно, развитие социальной политики нашего государства

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Перспективное направление – это, конечно же, экономика. Поэтому, я думаю, что самые жаркие дискуссии будут по этому вопросу. Я очень надеюсь, что придут интересные люди со свежими идеями, которым будет, что сказать нации.

До белорусского всенародного собрания остается меньше месяца.