Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан и встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в международном аэропорту Астаны около трех часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из аэропорта кортеж с Александром Лукашенко направился к резиденции Нурсултана Назарбаева, где лидеры провели переговоры. Во время общения главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Беларуси и Казахстану пока не удалось остановить снижение взаимного товарооборота. Александр Лукашенко отметил важность встречи, подчеркнув, что доверительный и дружеский диалог всегда приносил странам пользу. Белорусский лидер высказал мнение о необходимости принятия мер в преодолении негативных тенденций в торгово-экономическом сотрудничестве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, мы сегодня договоримся, как выходить из этого положения, потому что по прошлому году у нас товарооборот на 40% снизился по этим причинам, в этом году 46% снижение. То есть нам пока не удается в обратную сторону запустить процесс, а мы обязаны это сделать, никуда не денешься. И мы близкие, родные государства, в одном экономическом союзе сегодня существуем, и нам, конечно, надо фундамент наших отношений, торговлю, экономику подтягивать. Тем более мы с вами в свое время определили пути, по которым мы должны двигаться, и немало сделано в этом направлении. Нужен какой-то глоток воздуха новый. И мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и Правительствам, и сами подтолкнуть наши отношения, чтобы как-то быстрее выйти из этой ситуации.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Казахстан – один из трех крупнейших партнеров экономического сотрудничества с Беларусью. Благодаря вашим, моим усилиям в последние годы создано много совместных предприятий. Товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но, я думаю, не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились, кризис вечно не бывает. Но мы с вами имеем общие взгляды на вопросы интеграции, и у Беларуси и Казахстана многое совпадает.