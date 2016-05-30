«Это – очень почётная миссия»: мнение об участии в ВНС делегата от Солигорского района

Новости Беларуси. Участники 5-го Всебелорусского народного собрания от Минской области готовят свои предложения на масштабном форуме в столице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из самых многочисленных делегаций – из Солигорщины. В составе представителей «шахтёрского региона» - 29 человек.

Одна из делегатов - Светлана Мирончик, заведующая отделом кафетерия торговой организации. Стаж работы Светланы Ивановны в этой сфере - более 20 лет. Женщина, к тому же, занесена на Доску почёта родного предприятия.

Приветствовать каждого покупателя улыбкой, ответственно вести документацию – для неё это обязательные «пункты». Светлана Мирончик старается отслеживать новые маркетинговые тенденции и технологии в торговле и сфере общественного питания.

На Всебелорусском народном собрании она планирует обменяться мнениями с коллегами, а также услышать ответы на вопросы, которые касаются, в том числе, и её семьи.

Представлять Солигорщину вместе с другими знаменитыми и успешными земляками для Светланы Мирончик – без преувеличения – большая честь.

Светлана Мирончик, заведующий отделом кафетерия сети магазинов и кафе (Солигорск):

Это – очень почётная миссия, потому что – кому и когда так повезёт – и приехать, и услышать, и увидеть все последние новости, все политические события, которые будут обсуждать. Во-первых, это же не то что с нашего города, там будут со всей области, мы будем общаться. А самое главное – это, что вообще, на какой мировой уровень будет выходить Беларусь в ближайшие пять лет. Во-вторых, у меня подрастает дочка, тоже интересно, в какой сфере образования будут новые веяния. Ну, и, конечно, здравоохранение – что нас ждёт нового, какие технологии у нас будут привлечены, как наши специалисты будут обучаться – всё это интересно.