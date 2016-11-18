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Рамзан Кадыров отреагировал на критику Александра Лукашенко и готов приехать в Беларусь

18 ноября 2016 07:35
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Новости Беларуси. На слова белорусского лидера отреагировал глава Чеченской Республики. Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о создании с участием Беларуси в Чечне инвестиционной площадки для развития экономического сотрудничества, отметил, что готов поддержать предложение и напомнил, что чеченскую делегацию давно ждут в Минске. Рамзан Кадыров сообщил, что готов приехать в Беларусь для обсуждения путей активизации сотрудничества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:
Однозначно, принимаю Вашу критику, как от мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа! Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

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