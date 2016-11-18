Рамзан Кадыров отреагировал на критику Александра Лукашенко и готов приехать в Беларусь

Новости Беларуси. На слова белорусского лидера отреагировал глава Чеченской Республики. Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о создании с участием Беларуси в Чечне инвестиционной площадки для развития экономического сотрудничества, отметил, что готов поддержать предложение и напомнил, что чеченскую делегацию давно ждут в Минске. Рамзан Кадыров сообщил, что готов приехать в Беларусь для обсуждения путей активизации сотрудничества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:

Однозначно, принимаю Вашу критику, как от мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа! Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время.