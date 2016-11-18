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Российские СМИ – о пресс-конференции Александра Лукашенко: «По целому ряду вопросов белорусский президент подтвердил свои прежние позиции»

18 ноября 2016 10:23
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Новости Беларуси. Первые строчки газет и изданий российских региональных СМИ 18 ноября посвящены пресс-конференции белорусского Президента.

Накануне завершился многодневный пресс-тур представителей региональных средств массовой информации России и ведущих блогеров по Беларуси. Поздно вечером журналисты отправились в свои редакции и 18 ноября делятся с аудиторией своими впечатлениями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Так, издание «Русская сила» пишет об отношении белорусского лидера к истории.

«Русская сила»:
Александр Лукашенко отметил, что история зачастую под политику наклонялась, чего в нашей стране смогли избежать. Он напомнил, что когда пришел в президентство, то сразу же сказал интеллигенции под него не подстраиваться и историю под него не писать.

Газета «Рыбинская неделя» акцентировала внимание на белорусско-российских отношениях.

«Рыбинская неделя»:
Главная мысль, которая прозвучала из уст президента Лукашенко, была о том, что единство белорусского и русского народа незыблемо.

А вот «Парламентская газета», сделав анализ выступления главы государства, отметила стабильность мнения Александра Лукашенко в отношении многих тем.

«Парламентская газета»:
Фактически по целому ряду вопросов белорусский президент подтвердил свои прежние позиции. Особенно важно это в свете намеченной на 22 ноября его встречи с Владимиром Путиным.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

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