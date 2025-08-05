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Беларусь и Индонезия договорились о поставках сельхозтехники, удобрений и продуктов

05 августа 2025 13:37
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Глава МИД Беларуси провел встречу с министром иностранных дел Индонезии. Максим Рыженков пригласил своего коллегу посетить Минск в любое удобное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры иностранных дел Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте.

Беларусь и Индонезия договорились о поставках сельхозтехники, удобрений и продуктов-2

Для более эффективной организации визита предложено использовать такое знаковое мероприятие, как международная выставка «Белагро». Именно сельское хозяйство – перспективное направление сотрудничества между странами. Беларусь подтвердила готовность поставлять все необходимые для Индонезии продукты, промышленную и сельскохозяйственную технику. Стороны имеют обоюдный интерес к дальнейшему укреплению политического диалога, углублению экономического сотрудничества, расширению гуманитарного взаимодействия и связей между людьми. 

# МИД Республики Беларусь # Беларусь-Индонезия # Международное сотрудничество

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