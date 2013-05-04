Беларусь и Индонезия 4 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сферах промышленности, сельского хозяйства и науки

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси и Индонезии сегодня, 4 мая, подписали меморандум о сотрудничестве. На встрече со своим индонезийским коллегой Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что эта страна - значимый партнер для Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений. Речь шла о совместных проектах в научной, сельскохозяйственной и промышленной сферах.

Индонезийских парламентариев Минск встретил дождем. Но, несмотря на погоду, тепло. Первый пункт визита официальной делегации - монумент Победы. Вместе с мэром города и белорусскими депутатами Марзуки Али почтил память погибших в годы войны. Красные гвоздики легли к вечному огню.

Глава индонезийского парламента, кстати, в Беларусь приехал с супругой. Это – знак особого расположения к нашей стране. После возложения венков - по протоколу гимны Беларуси и Индонезии.

Продолжилась встреча уже в Доме правительства. Индонезийские и белорусские депутаты обсуждали конкретные проекты. Основные сферы – наука, сельское хозяйство и промышленность. Первый шаг уже сделан. Итог встречи – подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы обсудили ряд конкретных вопросов. Обсужден вопрос открытия посольства Индонезии в Республике Беларусь. Вопрос предоставления права гражданам Республики Беларусь на получение виз в аэропортах и морских портах Республики Индонезия. У нас такое очень позитивное начало. Я считаю, что наше сотрудничество будет успешно углубляться и развиваться дальше.

Такой вектор развития двусторонних отношений был заложен еще в марте. Визит Президента Беларуси в Южно-Восточный регион и, в частности, Индонезию, уже стал историческим. Пакет подписанных документов плюс долгосрочные контракты. Беларусь заинтересована в приходе инвестиций Восточного партнера, а также продаже совместно произведенной продукции в третьи страны. Индонезия, кроме прочих заслуг, - самый крупный в мире производитель пальмового масла. А это открывает для нашей страны еще один рынок сбыта.

Марзуки Али, Спикер Совета народных представителей Республики Индонезия:

Мы планируем создать совместное предприятие по выпуску калийных удобрений. Эта сфера у вас в стране на очень высоком уровне. В то время как у нас она должным образом не развита. Очень интересуемся вашей тяжелой техникой. Она сможет помочь в развитии нашей инфраструктуры. И мы поддерживаем идею укрепления взаимоотношений между нашими странами.

Это первый визит парламентской делегации Индонезии в нашу страну и весьма закономерный. Значительный импульс развитию двусторонних отношений придал визит Президента Беларуси в Индонезию в марте этого года. Тогда лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям и максимально наращивать двусторонний товарооборот.

В этом году Беларусь и Индонезия празднуют 20-летие дипотношений. Это еще один повод наращивать взаимный товарооборот. Сейчас он оставляет 133 миллиона долларов. Причем, цифру можно утроить. Для этого есть все предпосылки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.