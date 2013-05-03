Александр Лукашенко открыл «Президент-отель» в Минске

Новости Беларуси. Пять звезд как знак качества. «Президент-отель» готов принять первых посетителей. Глава государства Александр Лукашенко, перерезав символическую ленту, открыл 3 мая гостиницу.

Главу государства ознакомили с функциональными возможностями «Президент-отеля» и организацией его работы. Александр Лукашенко осмотрел несколько номеров гостиницы, конгресс-холл «Минск», зал заседаний, бассейн, рестораны и другие помещения. Президент подробно интересовался качеством работ по реконструкции гостиницы и сроком окупаемости.

11-этажное здание «Президент-отеля» было возведено на месте гостиничного корпуса «Октябрьская». Теперь гостиница может разместить в два раза больше постояльцев, чем прежняя. Здесь созданы все условия как для отдыха, так и для проведения различных официальных и деловых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого хорошего отеля есть своя так называемая фишка. Это, например, уникальный сервис, особая атмосфера... У открывшегося 3 мая «Президент-отеля» их сразу несколько: уникальное расположение - всего в десятке метров от резиденции Главы государства, и название, которое вряд ли будет у какой-то другой гостиницы, а также возможность принимать на высоком уровне даже иностранных глав государств. Неудивительно, что первым, кто ознакомился с предлагаемым сервисом новой гостиницы, стал Александр Лукашенко.

Отель стоит на месте морально устаревшей гостиницы «Октябрьская». Уже в холле заметно, в какую сторону изменился внутренний стиль здания.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

Площадь застройки увеличена в 2 раза. Общая площадь здания увеличена в 3 раза. Гостиница соответствует категории 5 звезд. В два раза больше людей сможем принять.

Самый дешевый номер стоит 330 долларов в сутки. Самый дорогой - 2400. То есть получается 100 долларов в час.

Это ВИП-апартаменты на верхнем, одиннадцатом, этаже, предназначенные для приезжающих в страну зарубежных президентов. Хотя, как показывает практика, в таких номерах чаще селятся заезжие артисты-знаменитости.

Карта гостя как раз от президентского люкса. Это 492 квадратных метра и, пожалуй, можно сказать, что он состоит из нескольких номеров. Есть свой мини-бассейн и все остальные атрибуты таких апартаментов. Так что постояльцы должны остаться довольными. Впрочем, номера с характеристикой «президентский» сегодня предлагают во многих гостиницах.

«Президент-отель» интересен своей многофункциональностью. Здесь могут проходить крупные международные мероприятия. Есть конгресс-холл на 600 мест, 5 конференц-залов, два ВИП-зала, оснащенные по последнему слову техники.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь тоже на него цена, допустим, час работы, снимай, пожалуйста, и работай?

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Да. Тут и фильмы, и концерты можно показывать.

Президент обратил внимание, что для проведения официальных мероприятий не хватает некоторых обязательных элементов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот они собрались, 12-10 человек, сели за стол, поговорили в узком составе. Потом перешли сюда, в этот солидный зал, в расширенном составе. Но в это время идут переговоры Азербайджана с Арменией, даст бог, Украины с Россией, и прочее – президенты встречаются. Им где встретиться?

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Вот одна сторона, вот вторая...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Но там же у тебя как кабинет рабочий. Надо сделать для переговоров на двоих-троих.

Не ускользнули от внимания Президента и некоторые недочеты, допущенные строителями. Все-таки статус отеля предполагает, что все здесь должно быть самым качественным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А что это у вас дверь торчит? Это нормально?

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Это ненормально.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, так ты же смотри! Не я ж тебе должен рассказывать. На плинтус внахлест приложили эту обналичку, и говоришь, что нормально. Возвращай их обратно и пусть работают.

В отеле 3 ресторана, 5 баров и 4 банкетных зала. Самый дешевый салат, говорят, обойдется в районе 28 долларов. Однако подготовленный шведский стол с мясными, молочными, овощными деликатесами и икрой Президент проигнорировал. Александр Лукашенко попробовал только хлеб.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, хлеб надо продавать свежий. Это вчерашний.

Есть планы организовать в «Президент-отеле» продажу картин отечественных художников. Уже и готова площадка для галереи. На 85% здание построено на турецкие кредиты. Оставшиеся 15% - заем от «Беларусбанка».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хорошая, приличная гостиница. Сколько я был в хороший гостиницах, она очень приличная.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Исходя из опыта, в 2018 году с кредитами мы рассчитаемся.

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Да. Мы на той гостинице за 10 лет заработали 67 млн экспорта. За пять последних лет – 47.

Первые постояльцы-иностранцы заселятся в номера уже в понедельник.