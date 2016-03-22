Беларусь и Грузия в ближайшее время намерены достигнуть $200 млн взаимного товарооборота

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия в ближайшее время намерены достигнуть 200 миллионов долларов взаимного товарооборота. О настоящем и будущем двусторонних отношений говорили 22 марта в Минске глава белорусского государства и премьер-министр этой страны.

Дипотношениям между странами уже два десятилетия. Тем не менее пока весь потенциал не используется. Сотрудничество можно налаживать в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, туризме. Внимание будет уделяться и производственной кооперации. Так, уже сегодня прорабатывается возможность организации в Грузии совместных производств по выпуску белорусских тракторов и лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш визит свидетельствует о серьезных намерениях Грузии укреплять отношения с Беларусью. Я поясню. В свое время, совсем недавно, мы ждали в гости премьер-министра Грузии. К сожалению, он ушел в отставку. И то, что после вашего назначения вы не отложили, как обычно у дипломатов бывает, на какое-то определенное время, по обстоятельствам визит, а следуете заданным направлениям, это говорит о том, что курс Грузии в отношении Беларуси стабилен. Этот знак мы увидели и услышали. Поэтому я и говорю, что этот визит очень важен для нас, он знаковый. Я бывал в Грузии, и совсем недавно. Мы о много договорились, но главное, посмотрев друг другу в глаза, мы поняли, что у нас огромные возможности.

Что касается наших конкретных отношений в сфере экономики, у нас цель есть: 200 млн долларов товарооборот. Это, я считаю, первый шаг, который мы должны сделать уже в ближайшее время. Что касается внешней политики, нашей международной повестки дня, расхождений практически у нас нет. Все, что мы можем продавать, поставлять, совместно производить в Грузии, вы знаете. Мы внесли свои предложения, Грузия согласилась с этим, специалисты ваши. Мы знаем, что вы можете делать в Беларуси все. Если вас интересует европейский рынок, евроазиатский, вы знаете, что запрещенных тем в Беларуси для вас нет. Поэтому эти 200 млн, я думаю, мы товарооборота достигнем, и очень быстро. Если в этом направлении будем двигаться. А, вообще, хорошо, что вы приехали. Знайте, что Беларусь для вас страна не чужая. Мы как были братскими народами, мы жили в одной стране, мы такой политики и придерживаемся.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

Наш настрой, действительно, чтобы активно развивать торгово-экономические отношения, по инвестициям есть огромные возможности для сотрудничества. Грузия прекрасно работает со своими партнерами в сфере туризма. Есть культурно-гуманитарные отношения, очень активные. Так что по всем сферам намечается огромный прогресс. И это благодаря вашему визиту.

Толчком белорусско-грузинских отношений стал официальный визит Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. Тогда был подписан пакет из 15 документов, договорились и о росте товарооборота в три раза. По итогам 2015 года с этим перспективным партнером в Закавказье наторговали практически на 45 миллионов долларов. Основные экспортные позиции – лекарства, молоко и сливки, шины, тракторы и тягачи. В свою очередь в нашу страну из Грузии импортируются орехи, овощи и виноградные вина.