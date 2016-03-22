Повышение пенсионного возраста в Беларуси: Правительство озвучило три варианта

Новости Беларуси. Разницу в возрасте выхода на пенсию между мужчинами и женщинами в Беларуси нужно сохранить. Так считают в Министерстве труда и социальной защиты. Большинство белорусов поддерживают эту идею.

Правительство сегодня озвучило три своих варианта повышения пенсионного возраста. Предлагается установить планку для мужчин в 63 года или 65. Для женщин называются 58 и 60 лет. Предполагается, что каждый год к пенсионному порогу будет прибавляться либо 6 месяцев, либо 1 год. Такие изменения могут произойти с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы поддерживаем предложение о повышении пенсионного возраста, потому что, если брать ожидаемую продолжительность жизни, она значительно увеличилась за последние годы. И сокращается разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин. Поэтому это правильное решение.