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22 марта в Минске обсудят перспективы белорусско-грузинских отношений

22 марта 2016 06:19
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Новости Беларуси. 22 марта в Минске обсудят перспективы белорусско-грузинских отношений. В столицу прибывает премьер-министр Грузии. В ходе визита запланирован ряд встреч, в том числе и в белорусском Правительстве.

В последнее время отношения между странами активизировались. Этому во многом способствовал первый в истории двух стран официальный визит Президента Беларуси. Сейчас ведется работа по ряду направлений, таких как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм. Ставку две страны сегодня делают на создание производственной кооперации. В ближайшее время в Грузии планируют открыть белорусское посольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Грузия

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