Новости Беларуси. 22 марта в Минске обсудят перспективы белорусско-грузинских отношений. В столицу прибывает премьер-министр Грузии. В ходе визита запланирован ряд встреч, в том числе и в белорусском Правительстве.

В последнее время отношения между странами активизировались. Этому во многом способствовал первый в истории двух стран официальный визит Президента Беларуси. Сейчас ведется работа по ряду направлений, таких как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм. Ставку две страны сегодня делают на создание производственной кооперации. В ближайшее время в Грузии планируют открыть белорусское посольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.