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В Москве пройдут дни Гродненской области

22 марта 2016 07:28
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Новости Беларуси. В Москве пройдут дни Гродненской области. Презентации потенциала Принеманского региона состоятся в Деловом и культурном комплексе при Посольстве Беларуси в России. В частности, инвестиционные возможности московским бизнесменам продемонстрирует СЭЗ «Гродно-инвест». Смогут российские предприниматели в очередной раз убедиться и в качестве белорусской мясомолочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Мы привезли целый ряд экспозиций, в том числе по молочной, по мясной переработке. Мы можем предложить в туристической отрасли очень широкий спектр наших возможностей: это и Августовский канал, это и санаторно-курортное оздоровление, сегодня 10 санаториев Гродненщины готовы предоставить любой спектр медицинских, реабилитационных и других туристических услуг для граждан Российской Федерации.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Виктор Лискович

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