Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой сфере. Документ будет способствовать прозрачному развитию торгово-экономических отношений. Позволит избежать двойного налогообложения и выявить тех, кто от уплаты госпошлин пытается уйти. Укрепит бизнес-контакты и даст толчок для развития новых инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор и Республики Беларусь:

Этот документ является очень важным символом того, что страна открыта для привлечения инвестиций. Он позволяет открыто работать, так как речь идет о конкретных механизмах, которые дают возможность наблюдать за всеми процессами налогообложения Министерствам обеих стран.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Соглашение включает в себя положение об обмене информации о налогоплательщиках, получаемых доходах и имеющемся имуществе. Мы убеждены, что это будет стимулировать и экономическую активность, и более тесное взаимодействие субъектов хозяйствования двух стран.