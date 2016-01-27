Прямой эфир

Встреча контактной группы по Украине пройдет 27 января в Минске

27 января 2016 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полное прекращение огня, а также механизмы поддержания режима тишины. Эти вопросы станут одними из главных на встрече контактной группы по Украине. Мирные пути решения затянувшегося кризиса стороны конфликта 27 января вновь будут искать в Минске. Белорусская переговорная площадка также примет представителей всех четырех подгрупп: по политическим, гуманитарным, экономическим и вопросам безопасности.

Последнее заседание в Минске состоялось неделю назад. Тогда были достигнуты договоренности о разминировании пострадавших территорий до 21 марта. К этому же сроку должны быть восстановлены важные гражданские объекты. Кроме того, продолжается обсуждение подготовки местных выборов на Донбассе.

Накануне о необходимости неукоснительного выполнения всех минских договоренностей по Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко не видит необходимости менять курс, которого придерживается государство
26 января 2016 17:22

Александр Лукашенко не видит необходимости менять курс, которого придерживается государство

Сергей Лавров, глава МИД России: Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть
26 января 2016 17:21

Сергей Лавров, глава МИД России: Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть

Индийская компания заключила 5-летний меморандум на поставку белорусских калийных удобрений
26 января 2016 13:39

Индийская компания заключила 5-летний меморандум на поставку белорусских калийных удобрений