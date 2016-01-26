Александр Лукашенко не видит необходимости менять курс, которого придерживается государство

Новости Беларуси. Непростая экономическая ситуация в мире и ее последствия для белорусского внутреннего рынка. Эти темы 26 января стали главными на совещании у президента. Падение цен на нефть и ослабление основных валют напрямую влияют и на отечественную экономику. По мнению главы государства, проблема стоит остро, поэтому Александр Лукашенко требовал решительных действий. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – об акцентах разговора.

Беларусь слишком глубоко интегрирована в глобальную экономику, чтобы не ощущать влияния мирового кризиса. Наши торговые партнеры снижают активность. Национальные валюты дешевеют в тесной связке с сырьем. Проблема стоит остро. Новую реальность нужно признать и учиться работать в новых условиях. На совещании 26 января это в очередной раз подчеркнул президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поводом для сегодняшнего совещания явилось предложение правительства обсудить тенденции, которые происходят в последнее буквально время на международных рынках, прежде всего в Российской Федерации. Связанные с неопределенностью и с российским рублем, и с ценами на нефть. Почему об этом часто говорим, к сожалению? Потому что и по нефти по известным причинам, поскольку мы очень много перерабатываем (примерно 22-23 млн тонн нефти в год), мы значительно зависим от этих цен. Чем ниже цены на нефть, тем ниже цены на внешних рынках на продукты их нефти. Что касается российского рубля, то пока что одним из основных рынков – даже основным, скажем так – для нашей продукции является рынок Российской Федерации. Да и вообще товарооборот с Российской Федерацией по отношению к другим странам занимает первое место. Поэтому от этого мы пока никуда не уйдем. Мы вынуждены смотреть, как развивается Россия, ее экономика, какие у нее тенденции.

Что касается других внешних рынков, на которых мы работаем, тоже ситуация не радужная. МВФ, Всемирный банк, другие организации, которые занимаются прогнозированием экономики в мировом масштабе, также дают негативные прогнозы. С каждым месяцем, поскольку я наблюдаю за этим понижением на полпроцента, на процент и так далее. Понятно, все это прогнозы, но они так или иначе в этом рынке, в этой рыночной экономике сказываются не только психологически, но и фактически на развитии тех или иных отраслей нашей экономики в том числе.

Разрабатывая бюджет на 2016-й, в Беларуси рассчитывали на одни параметры, но осенние прогнозы аналитиков оказались слишком оптимистичны. Начало года демонтирует совсем другие реалии развития мировой экономики. Сегодня речь все-таки приходится вести о негативном сценарии.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В конце декабря 2015 года и в январе 2016 года внешнеэкономическая ситуация развивается по значительно более худшему сценарию. Цена нефти в декабре составляла около 37 долларов за баррель, курс российского рубля — около 73 рублей за доллар. В январе баррель уже снижался за отметку 28 долларов, а сам доллар достигал в банке 85 российских рублей. Фактически сегодня реализуются негативные сценарии — так называемый сценарий 30 на 90: 30 долларов за баррель при российском курсе рубля 90, который просчитывался при подготовке прогноза вместе с базовым — 50 – 63.

Бороться с падающими изо дня в день фондовыми индексами страны пытаются и сообща, и по отдельности.

Экономика Китая в начале двухтысячных демонстрировала всей планете устойчивый рост в 10-15 процентов, прошлый год стал антирекордным – менее 7-ми. Валютная политика китайского Центробанка заставляет волноваться финансовых аналитиков: еще летом юань девальвировали, затем он снова окреп, снижая, кстати, конкурентоспособность на соседних рынках.

Впрочем, по китайскому календарю сейчас конец года, возможно с февраля в Поднебесной начнутся более активные действия по поиску новой траектории. Пока же слишком велик риск дальнейшего оттока капиталов.

Сегодня фондовый рынок Китая открылся со снижения — привычная реакция на падение сырьевых котировок. Баррель нефти марки Брент снова опустился в цене ниже 30 долларов.

Антон Болточко, эксперт по экономике:

Несмотря на то, что в Беларуси нет или, скажем, малые объемы, добываемые из недр, мы все-таки импортируем ее из России и перерабатываем в размере 23 млн тонн. И наш экспорт на большую долю зависит именно от экспорта нефтепродуктов. Поэтому то, что происходит на мировых рынках нефти, конечно, отражается на Беларуси.

Укреплять свою валюту на фоне мировых событий решился регулятор США. В декабре минувшего года Соединенные Штаты впервые за 10 лет повысили ключевую ставку с 0,25 до 0,5 процента. С одной стороны, сократить объем долларов, с другой, продемонстрировать всему миру возможности свой экономки на фоне общего упадка.

Как бы то ни было, но защищать внутренний рынок от внешних факторов приходится всем странам. Беларусь не исключение, так что разработка комплекса мер, которые позволят минимизировать влияние извне, как никогда актуальна. Впрочем, приоритеты социального государства должны быть сохранены. Это главное требование президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Без защиты внутреннего рынка, без использования возможностей нашего населения, пусть эти возможности не такие гигантские, большие, тем не менее, рынок свой отдать — это значит, ничего не делать внутри своей страны, а героически преодолевать эти сложные тенденции на внешних рынках. Для того чтобы белорусы покупали свое, надо предложить качественный товар и по цене нормальный. Все это мы умеем делать. Поэтому вопрос за организацией дела.

Правительство ставит ряд вопросов, и вице-премьер мне об этом докладывал, что надо было бы принять некоторые решения на уровне президента. Я готов к рассмотрению вопросов, которые ставит правительство. Но еще раз хочу подчеркнуть: правительство не должно быть какой-то конторой, правительство должно сегодня (прямо надо об этом говорить) в сложной ситуации в ручном режиме управлять экономикой там, где это надо, на месте, помогая всем, чем мы можем, предприятиям, губернаторам, председателям райисполкомов, требуя от них безукоризненного исполнения принятых решений и очень высокой напряженки и интенсивности. Все должны быть поставлены под ружье и давать результат. Предложения правительства я обдумывал не один день, не одну неделю. Я не нахожу возможности и необходимости менять курс (если у кого-то есть такие предложения) в этой ситуации. Курс, по которому мы получили независимость, создали свое государство. И сегодня что-то ломать, при том излишне напрягая людей, при том безрезультатно, я на это не то, что не могу пойти, я категорически против этого. Прошу придерживаться той политики, которую мы обещали народу в предвыборную кампанию. Врать людям нельзя. В противном случае мы будем проводить так называемые реформы для себя, которые будут отторгнуты народом, это внесет сумятицу не только в умы людей, но и дестабилизирует обстановку. И тогда нам потребуется при потере управляемости, возможно, и лица власти, денег гораздо больше, чем надо, допустим, сегодня для погашения внешнего заимствования.

Обеспечить погашение внешних заимствований, поддержать наиболее уязвимые слои населения. Первоочередные задачи – и создание рабочих мест, и нормальные условия для работы предприятий. Подпитать национальную экономику в дальнейшем могут перспективные иностранные инвестиции, инновационные технологии.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Есть реальные инвесторы, которые предлагают значительные деньги за цементные заводы и значительное улучшение ситуации, связанной с себестоимостью производства и другими вопросами. Действительно, мы не то что исправим ситуацию, мы улучшим и баланс с точки зрения инвестиционного баланса Беларуси, и торговый баланс. То есть надо смотреть, что инвестор приносит не только деньги, но и потенциальные рынки сбыта, и технологии.

Главная оценка работы – эффективность, причем требование к руководителям всех отраслей и уровней. Сегодня нет возможности тратить деньги на малоэффективные проекты и программы. Для того чтобы преодолеть экономический спад, в новых условиях придется взвесить все риски и приложить максимум усилий для защиты внутреннего рынка.