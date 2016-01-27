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Прокуратура Беларуси в связи с антикоррупционным законом начинает нарабатывать новую надзорную практику

27 января 2016 10:37
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Новости Беларуси. Прокуратура Беларуси начинает нарабатывать новую надзорную практику. Связано это с вступлением в силу антикоррупционного закона. Он прежде всего будет играть профилактическую роль и работать на упреждение.

Вместе с тем, прокуратура наделяется дополнительными полномочиями.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:
Например, то, что касается имущества. Если должностное лицо не может отчитаться по своим доходам и тому имуществу, которое у него есть, по иску прокурора это имущество может быть обращено в доход государства.

В 2015 году в Минской области ущерб от коррупционных злодеяний составил свыше 20 миллиардов рублей. Резонанс получили факты взяточничества одного из чиновников облисполкома, а также расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя «Миноблавтотранса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Прокуратура Беларуси # Олег Лаврухин

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