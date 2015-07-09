Беларусь и Бразилия создадут смешанную межправительственную комиссию по изучению состояния партнерских отношений

Новости России. Уфа – в центре большой политики. 9 июля там основной день саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Лидерам стран-участниц предстоят переговоры в узком и расширенном составах.

В столице Башкортостана уже состоялась встреча глав Беларуси и Бразилии.

Александр Лукашенко и Дилма Русеф договорились о создании смешанной межправительственной комиссии, которая займется изучением нынешнего состояния партнерских отношений, а также перспективами дальнейшего взаимодействия двух стран.

Кроме того, лидеры государств договорились определить в ближайшее время несколько основных проектов, которые в будущем станут примером для развития отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Перспективы нашего сотрудничества есть, они очень конкретные. Мы, например, закупаем у Бразилии самолеты «Эмбраер», но есть возможность для расширения сотрудничества в авиационной сфере. Например, у нас есть подготовленные кадры, авиазавод. И мы могли бы создать региональный центр технической поддержки для этих самолетов. Президент Бразилии согласилась с этим нашим предложением. Дальше мы договорились, что мы можем создать на территории Бразилии производственный кластер, где могли бы производиться в рамках совместных предприятий наша сельскохозяйственная техника, большегрузные автомобили «БелАЗ», наши автомобили, наши тракторы.

Товарооборот между Беларусью и Бразилией сейчас достигает почти миллиарда долларов, и президенты убеждены, что потенциал далеко не исчерпан, сторонам есть над чем работать.

Александр Лукашенко пригласил Дилму Руссефф посетить с визитом Беларусь в любое удобное для нее время, и она приняла приглашение.

У главы Беларуси 9 июля насыщенный день. Впереди ряд двухсторонних переговоров с лидерами других государств. Так, в эти минуты проходит встреча Александра Лукашенко с главой Афганистана. А вечером президент Беларуси примет участие в саммите БРИКС, где запланировано его выступление перед лидерами стран-участниц.