Владимир Путин: Участие Беларуси в работе ШОС пойдет на пользу как стране, так и всем участникам процесса

Новости России. В центре политической жизни. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Уфе. В столице Башкортостана проходят сразу два крупных международных саммита. Там собрались лидеры стран БРИКС. Параллельно открылся и саммит Шанхайской организации сотрудничества. К слову, наша страна приобрела там статус наблюдателя.

Главы крупнейших государств, 10 тысяч иностранных гостей, почти 700 волонтеров и две тысячи журналистов. Сегодня БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Пять крупных и быстро развивающихся стран.

Кстати, в свое время именно российская сторона выступила инициатором создания объединения. И уже в 2006 году на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, вновь по инициативе российского президента, состоялась первая встреча в таком, новом формате.

Проходят Саммиты БРИКС ежегодно. Россия центром политической жизни становится во второй раз. В 2015 году страна председательствует в БРИКС.

В эти дни в Уфе проходит и саммит Шанхайской организации сотрудничества. Вместе со Шри-Ланкой и Турцией у нашей страны здесь был статут партнера по диалогу. Теперь он повышен до уровня наблюдателя.

Как раз об этом 8 июля шла речь на встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президент России отметил: участие нашей страны в работе Шанхайской организации сотрудничества пойдет на пользу как Беларуси, так и всем другим участникам.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Беларусь приобретает статус наблюдателя в этой авторитетной международной организации, роль которой растет в современном мире. Мы уверены в том, что ваше участие в работе Шанхайской организации сотрудничества пойдет на пользу как Беларуси, так и всем участникам этого процесса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наконец‑то нашлись организации, которые рискнули противопоставить, даже не противопоставить, а определить как‑то несколько иные направления действий на мировой арене, – это нами абсолютно поддерживается, принимается. Это будет только во благо всем людям, которые живут на земле. И те импульсы в финансовом, экономическом отношении, которые вами предприняты в последнее время в рамках организаций ШОС и БРИКС, – это очень хорошее направление, и я благодарю вас за поддержку.

В рамках саммита прошли деловые форумы и встречи экспертов, двусторонние переговоры глав государств.

По итогам саммитов подписаны будут Уфимская декларация и План действий. Также участники примут Стратегию экономического партнерства стран БРИКС до 2020 года.

9 июля в Уфе – основной день саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Лидерам стран-участниц предстоят переговоры в узком и расширенном составах. На данный момент известно, что уже состоялась встреча глав Беларуси и Бразилии Александра Лукашенко и Дилмы Русеф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.