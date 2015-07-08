Беларусь приобретает статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Уфу. 8 июля в столице Башкортостана стартовали сразу два крупных международных саммита. Там собрались лидеры стран БРИКС. Это группа из пяти государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Параллельно открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. И как только что стало известно, Беларусь приобретает статус наблюдателя в этой организации. Об этом заявил 8 июля на встрече с Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Площадь Салавата Юлаева не узнать. Именно здесь расположился международный пресс-центр. А совсем рядом и «Конгресс-холл». Он сейчас за моей спиной. Именно эта площадка на несколько дней станет центром политической жизни. Специально к проведению саммитов «Конгресс-холл» реконструировали. Два цокольных уровня были переделаны под залы для совещаний и переговорные. Всё в соответствии с протокольными требованиями.

Без отступлений от протокола даже приём. Строгое платье, собранные волосы, а вот встречают глав государств и гостей саммитов в бирюзовом. Вот такой своеобразный символ общения и взаимопонимания. Для организации такой встречи волонтёрам пришлось готовиться не один месяц. Сегодня на саммитах работает почти 700 человек, в том числе иностранцы. Цифра немаленькая. Впрочем, и принимать нужно рекордные 10 тысяч иностранных гостей.

Юрий Дюстер, координатор проекта «Волонтер-2015» в Российском союзе молодежи в Республике Башкортостан:

Мы собрали больше 10 тысяч заявок от желающих ребят, которые изъявили свое желание стать волонтерами. Провели дистанционный курс, много очных мастер-классов, тренингов. Был проработан внешний вид, проводилось функциональное обучение с представителями других федеральных рабочих групп, которые взаимодействуют с волонтерами, дают им уже функциональные указания.

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика – сокращённо БРИКС. Страны крупные и быстро развивающиеся. Подобная аббревиатура для пятёрки мощнейших государств выбрана ещё и потому, что в переводе с английского означает она «кирпичи». Словно составляющие, благодаря которым можно обеспечить рост мировой экономики. Саммиты БРИКС проходят ежегодно. И вот уже седьмой раз участники встречаются на площадке для обсуждения важнейших вопросов. Россия же подобный саммит принимает второй раз. До этого он проходил в Екатеринбурге в 2009 году. Кстати, тогда он был первым в истории. Шанхайская же организация сотрудничества была основана ещё в 2001. Освещать форумы этого года в столицу Башкортостана приехали журналисты сотен информационных агентств, газет и телеканалов. Специальный корреспондент Асим Манчанда из их числа. Именно его глазами на саммит будут смотреть жители Индии.

Асим Манчанда, специальный корреспондент телеканала «Zee Media» (Индия):

БРИКС – это пять мощнейших государств. С ведущими экономиками мира. Такие саммиты действительно дают возможность главам государств встретиться и обсудить все вопросы. Мы все надеемся на то, что за эти дни будет достигнуто множество соглашений.

Саммиты – хорошая площадка для встреч. В международном аэропорту Уфы президента Беларуси встречает вместе с делегацией глава Республики Башкортостан. Рустэм Хамитов — второй лидер этого российского региона. За свою карьеру был и депутатом, не один год руководил и различными профильными ведомствами. А вот главой Башкирии стал в 2010-м.

Уже не раз говорилось, что БРИКС и ЕАЭС объединяют близость подходов к глобальной повестке дня. Но прежде чем перейти к аспекту международному, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 8 июля прошел ряд встреч. Стал «Конгресс-холл» и площадкой для белорусско-российского диалога. Обсудить действительно есть что.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень удобный, красивый город и к этому саммиту, я так понимаю, преобразился. Очень приятно мне здесь, потому что это почти копия нашей Беларуси, особенно севернее Минска: на подлёте мы заметили, что одна и та же природа. Очень удобно и хорошо. У нас стоит страшная жара, поэтому мы приехали сюда отдохнуть. Я хотел бы обсудить с Вами три блока вопросов. Первый блок, естественно, я ещё раз благодарю, что есть возможность встретиться с президентами, с которыми мне давно хотелось встретиться, мы эти встречи давно прорабатывали. Ехать не надо, прямо на одной площадке у нас четыре встречи с четырьмя президентами. Думаю, возможно, ещё встречи появятся. Второй блок вопросов: я хотел бы обсудить проблемы Евразийского экономического союза. И третий блок вопросов: вопросы двусторонних отношений, времена мы переживаем непростые, но вполне переживаемые, здесь я с Вами абсолютно согласен. Мы с этим давно столкнулись, вы, может быть, не в таком объёме, теперь, поэтому нам надо обсудить вопрос в продолжение решений нашего союзного Совмина, каким образом нам дальнейшие шаги делать по преодолению тех негативных тенденций, которые, возможно, могут возникнуть в ближайшее время. Вот три направления, долго задерживать не буду, знаю, наблюдаю по телевизору: Вам хватает в эти дни как хозяину – со всеми встретиться, переговорить. И всё равно договорённости России с ведущими державами мира в рамках этих организаций, тем более в связи с тем, что наконец‑то нашлись организации, которые рискнули противопоставить, даже не противопоставить, а определить как‑то несколько иные направления действий на мировой арене, – это нами абсолютно поддерживается, принимается. Это будет только во благо всем людям, которые живут на земле. И те импульсы в финансовом, экономическом отношении, которые вами предприняты в последнее время в рамках организаций ШОС и БРИКС, – это очень хорошее направление, и я благодарю Вас за поддержку.

Саммиты уже принесли немало международных новостей. К примеру, работу начал новый банк развития с капиталом в 100 миллиардов долларов. Предполагается, что станет он своеобразной альтернативой международному валютному фонду и будет одним из крупнейших в мире. Впрочем, это только начало масштабного политического события. На ближайшие два дня запланированы десятки встреч и совещаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.