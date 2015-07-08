Президент Беларуси 8 июля находится с рабочим визитом в Уфе

Новости Беларуси. Большая политика. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Уфу. Борт №1 приземлился аэропорту столицы Башкортостана около часа назад.

Сегодня, 8 июля, в Уфе стартуют сразу два крупных международных саммита. Там соберутся лидеры стран БРИКС. Это группа из пяти государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Параллельно откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в переговорах на высшем уровне примет и Александр Лукашенко.

Планируется, что белорусский лидер встретится с руководителями стран, входящих в БРИКС, а также с лидерами приглашенных государств. Как ожидается, стороны обсудят наиболее актуальные вопросы мировой политики, экономики и финансовой сферы. Кроме того, Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.