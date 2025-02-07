Хабиров: показатель экспорта из российского региона упал, но импорт ежегодно увеличивается

Беларусь и Башкортостан укрепляют сотрудничество. Одна из первостепенных задач – нарастить товарооборот. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с главой этого российского региона. Президент отметил несущественное падение показателей взаимной торговли в 2024 году и подчеркнул, что нарастить их не станет проблемой, учитывая уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается товарооборота, как отметил глава Башкортостана, упал именно показатель экспорта из российского региона. Тем временем импорт ежегодно увеличивается. Развивать сотрудничество планируют и через создание совместного инвестиционного кластера. Это новое экономическое явление, для реализации которого необходимы определенные изменения в законодательстве России. Инициативы уже подготовлены, Александр Лукашенко их поддержал.

Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия):

Территория такова, что там могут разместиться пять технопарков, чтобы люди там работали. Мы даже думали о совместном строительстве арендного жилья. Но подчеркиваю, поскольку это предложение с участием иностранного представителя, для этого необходимо изменение федерального законодательства. То, чем мы сейчас занимаемся. Мы не ждем, пока это получится. У нас есть хорошая особая экономическая зона. Компания «Амкодор», которая уже построила одно предприятие и выпускает оборудование для сушилки зерна, оно расположено в особой экономической зоне. Второй проект, вторая очередь «Амкодора», который мы хотим тоже развить, это строительство коммунальной техники, производство коммунальной и строительной техники.

Как отметил Александр Лукашенко, Башкортостан для нас – один из ключевых партнеров среди российских регионов. Это крупный рынок сбыта. Ведь одно дело торговать из Беларуси, затрачивая средства на логистику. И совсем другое – осуществлять поставки из центра Поволжья, где население составляет около 20 миллионов.