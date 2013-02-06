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Беларусь и Амурская область России создадут дорожные карты в промышленности и сельском хозяйстве

06 февраля 2013 18:05
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Новости Беларуси. Беларусь и Амурская область создадут дорожные карты в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом сегодня договорились  премьер-министр нашей страны и губернатор российского региона.  Приамурские аграрии заинтересованы в увеличение поставок  белорусской техники и опыте строительства молочно-товарных ферм «под ключ».

Совместная работа уже дала первые результаты: в  российском регионе получен небывалый урожай зерновых.

У Амурской области так же есть большой интерес к поставкам горнорудной техники из Беларуси. Она уже показала себя на строительстве горнообогатительного комбината и на космодроме Восточный. Идет разработка новых рудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы уже сегодня не просто говорили об объемах товарооборота, о каком-то товарном сотрудничестве, мы вошли уже активно в фазу инвестиционного сотрудничества. Эти и еще другие проекты, в машиностроении, сельском хозяйстве, в архитектуре, строительстве – мы договорились, что включим дорожные карты, и это позволит как-то и предприятиям расширить свои горизонты и с пониманием и с прогнозом решать все задачи.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:
Мы перешли к новым формам и новым задачам. И, непосредственно, если ранее это было машиностроение, то сейчас мы к этому добавляем и горнорудную промышленность, мы к этому добавляем и технологии по сельскому хозяйству в сфере молочно-лесного животноводства, строительстве зерносушильных комплексов, направление в развитии картофелеводства, что позволит дать импульс развитию агропромышленного комплекса Амурской области, используя передовой опыт Республики Беларусь.

# Государственная политика в сфере промышленности # Государственная политика # Михаил Мясникович # Олег Кожемяко

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