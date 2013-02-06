Михаил Мясникович вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в нынешнем году должен вырасти не менее чем на 15%. Это важный источник доходов предприятий и заработной платы. Об этом заявил 6 февраля премьер-министр страны Михаил Мясникович, вручая по поручению Президента государственные награды заслуженным людям страны.

В почетном списке полсотни белорусов. Это работники промышленного комплекса, здравоохранения, таможенных органов, образования, науки и культуры.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам надо сделать темпы роста валового внутреннего продукта 108,5%. Это крайне сложная, крайне напряженная задача. И при этом практически весь прирост мы должны обеспечить за счет поставок на экспорт. В целом экспорт товаров и услуг в текущем году должен вырасти к уровню прошлого года на 115,2%.

Безусловно, это, конечно, источники доходов предприятий и заработной платы наших граждан.

Наградами специалисты отмечены за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, личный вклад в развитие экономики и социально-культурной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лихачев, заведующий неврологическим отделом ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:

Наш Центр действительно великолепный. На сегодняшний момент это, наверное, одно из лучших учреждений такого рода в Европе. И сегодняшняя медаль – это безусловное признание заслуг коллектива, который работал над этим, над тем, чтобы прийти к тому, что есть сегодня, в течение восьми лет.

Алеся, артистка-вокалистка заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Сябры»:

Это моя первая награда такого уровня. Я, конечно, очень рада и счастлива этому событию. Принимаю поздравления, называют меня медалисткой. Это очень приятно.

Знаете, чувствую себя немножечко спортсменом, потому что когда болеешь за них, сразу виден этот результат, результат победы, то у нас, артистов, все немножко по-другому. Но тоже безумно приятно. И эта награда, наверное, благодаря нашим зрителям и слушателям, которые ходят на наши концерты, слушают наши песни.