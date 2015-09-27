Беларусь готовится к выборам Президента: репетиции процедуры голосования и промежуточный отчет наблюдателей

Новости Беларуси. Если медали и победные места – это главная цель в большом спорте, то выборы Президента – это самое серьезное испытание для больших политиков. Всего две недели остается до момента, когда Беларусь определит свое будущее на голосовании.

Словно минуты школьного урока. Да и тема нынче актуальная – избирательная кампания. Такой «генеральной репетицией» в райцентре Славгород вряд ли кого-то удивишь. Как-никак до главного политического события года остается все меньше времени. Выборы Президента пройдут уже 11 октября. Готовятся и кандидаты, и электорат. А в избирательных комиссиях свои «итоговые контрольные». На любой вопрос здесь дадут ответ. Принимать ли военный билет?

Людмила Магер, председатель Калининского участка для голосования:

Комиссия имеет право на основании именно этого удостоверения выдать бюллетень.

Что делать с ошибкой в бюллетени?

Людмила Магер, председатель Калининского участка для голосования:

Отдаем бюллетень, на котором на обратной стороне ставят свою подпись, члены комиссии берут бюллетень, заполняют акт и выдают избирателю новый бюллетень.

И как помочь слабовидящему избирателю?

Людмила Магер, председатель Калининского участка для голосования:

В данной ситуации член комиссии оказывает содействие незрячему или слабовидящему избирателю в предоставлении лупы.

В местом доме культуры – представители избирательных комиссий всех 16 участков для голосования. В центре их внимания не только день выборов.

Людмила Магер, председатель Калининского участка для голосования:

Мы обыгрываем ситуации не только в день основных выборов, но и при досрочных выборах, при проведении выборов по месту жительства избирателей, которые не могут явиться на избирательный участок.

И ведь такие тренинги уже стали правилом. Четкий алгоритм должны знать во всех участковых комиссиях. Ошибок это уж точно поможет избежать.

Наталья Голик, председатель Кировского участка для голосования № 2:

Повторение – мать учения. При помощи этих тренингов дается практическое использование и практическое применение избирательному кодексу.

Кстати, проходят тренинги по всей Беларуси. Эффективность такой учебы максимальна. Показал это уже и опыт прошлых избирательных кампаний.

С каждым днем «предвыборный марафон» набирает обороты. Причем возрастает не только активность кандидатов, но и интерес белорусов к избирательной компании.

Взять, к примеру, данные совместного исследования Информационно-аналитического центра и Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Принять участие в предстоящих президентских выборах планирует более 86% населения. Среди самых активных регионов Минский (91,4%), Брестский (89,7%) и Гродненский (89,1%). А вот уровень ожидаемой явки выше среди женщин, чем мужчин (89,2% и 82,5%).

И еще несколько цифр: о проведении выборов 11 октября знают практически все белорусы. А точнее более 96%.

Минчане:

Собираюсь идти на выборы. Важно мнение каждого человека для нашей страны.

Я уже опредилилась с выбором.

Мой гражданский долг, поэтому в любом случае пойду.

Надо выбрать достойного кандидата, который мог бы представлять нашу страну.

В первую очередь обращаем внимание на то, как в дальнейшем будет развиваться наша страна, в каком ритме.

На неделе о своих планах и перспективах рассказали все кандидаты. Теперь избиратели могут познакомиться с полным квартетом предвыборных программ. Внешняя политика, экономика, социальная и трудовая сферы. Каждый расставил свои «программные акценты». Правда, есть и то, что объединяет всех кандидатов.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Акцент на социальность. И это правильно, безусловно. По Конститутции мы социально-ориентированная экономика, и никуда от этого мы не можем уйти, чтобы не нарушать Конституцию. Мы должны развивать социальную направленность.

Пикеты и личное общение с электоратом. Как раз такой «прямой диалог» и помогает определиться с выбором. В некоторых избирательных штабах ставку делают даже на квартирный обход. Правда, теперь уже не за заветным автографом в подписном листе.

Минчане:

Такие пикеты очень важны на сегодняшний день. Это доступность программ. Я, допустим, прочитал программы всех четверых кандидатов.

Как человека пожилого, волнует перспектива пенсионного обеспечения.

Экономические, конечно, вопросы. Вопросы занятости.

Надо все смотреть: и экономическую, и внешнеполитическую.

За ходом избирательной кампании в Беларуси следят международные наблюдатели. Всего Центризбирком аккредитовал 500 человек. От Совета Европы и Содружества.

Взять, к примеру, наблюдателей от СНГ. Мониторинг идет полным ходом. Встречи с руководством Верховного суда, Генпрокуратуры и МВД, обмен мнениями с коллегами БДИПЧ ОБСЕ и личное знакомство с работой территориальных комиссий. На неделе эти международные эксперты опубликовали свой промежуточный отчет.

Сейчас от миссии СНГ аккредитованы более трех сотен наблюдателей. Более 40 работают на долгосрочной основе. Международные эксперты отмечают: подготовка к выборам в Беларуси идет планово и последовательно.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Наши наблюдения показывают, что сейчас избирательная кампания идет в строгом соответствии с законодательством. Радует, что все четыре кандидата в Президенты Республики Беларусь – это люди зрелые. Есть существенное отличие в их предвыборных целях, программах. Но, тем не менее, всех их объединяет желание обеспечить мир, стабильность.

Промежуточный отчет уже опубликовали и международные эксперты БДИПЧ ОБСЕ. На неделе в Синеокую приехал заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и одновременно специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей. Это второй визит Кента Харстеда за последние три месяца. В Беларусь приезжал еще в июне. Тогда встречался с руководством МИДа, Центризбиркома. Был и в парламенте. Теперь – очередная встреча.

А ведь уже 7 октября в Беларусь приедет миссия краткосрочных наблюдателей. Всего около четырех сотен человек.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мы хотели бы поблагодарить вас в первую очередь за то, что мы приглашены сюда, мы расцениваем это как хороший сигнал с вашей стороны, мы также приветствуем тот факт, что вы пригласили нас в достаточном количестве. Нас достаточно наблюдателей, чтобы справиться с теми задачами. На данный момент мы уже наладили кооперацию определенного уровня, и я (представляю здесь миссию краткосрочных наблюдателей) хочу сообщить о том, что нам будет проще выполнять наблюдения. Мы также знаем, что как минимум 40 членов Парламента из 17 стран Парламентской ассамблеи приедут сюда.

Насколько эффективно претенденты на главный пост страны использовали период агитации, известно станет совсем скоро. Выборы Президента пройдут уже 11 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.