«Мы хотим найти безопасное место для жизни». Как беженцы прорываются в Евросоюз: репортаж «Картины мира» с Юрием Козиятко

Сербия – транзитная страна для беженцев, пробивающихся в Евросоюз. И попытки прорваться через границу в Хорватию наблюдала наш специальный корреспондент Илона Волынец.

На судах, поездах, автобусах, пешком. Таких как он сотни тысяч, но Абдул решил проложить свою дорогу в лучшую жизнь. Он, как и большинство мальчишек его возраста, обожает футбол. Увы, но гонять мяч под окнами родного дома можно только под свист пуль.

Абдул Латиф (Афганистан):

У меня на родине неспокойно, невозможно жить, там осталась мама, трое братьев и сестра. Но однажды я их заберу оттуда.

Каждый день в Белграде в парке возле автовокзала собирается по 200-300 человек на ночлег. Здесь в буквальном смысле импровизированный стадион, где играют в футбол. А с другой стороны душ прямо под открытым небом.

По словам правоохранителей, ведут себя мигранты спокойно. Утомленные и голодные, одни пытаются уснуть в палатках, другие укачивают малышей, сидя на сырой земле. Третьи связываются с родными через интернет. Для мигрантов организовали бесплатный вай-фай. На границу переселенцев доставляют специальные автобусы. За одним из них проследовала и наша съемочная группа.

Ближайший пограничный переход с Хорватией в более 100 км от Белграда. За небольшим сербским поселком Беркасово видны палатки. Первое впечатление от лагеря беженцев жуткое: повсюду горы мусора, брошенная одежда и одеяла. Волонтеры едва успевают раздавать мигрантам медикаменты и предметы первой необходимости.

В дорогу – только самое нужное. По пути, очевидно, кому-то пришлось расстаться с любимой куклой, а кто-то в спешке потерял, возможно, важное писание на персидском языке. В потоке мигрантов в основном выходцы из Сирии, Балкан и Афганистана.

Насенди Сирия (Сирия):

Мы хотим найти безопасное место для жизни. Я училась в университете в Сирии, но учиться там больше нельзя из-за войны. Мы уже ждем 5 часов и нас не пускают, мы под дождем провели в Сербии 2 дня. И это невыносимо.

Сербия для переселенцев – страна транзитная. Те, кто хоть как-то владеет английским, рассказывают: предел мечтаний – задержаться в Западной Европе.

Беженец:

Едем в Германию, это богатая страна и там хорошие пособия.

Автобусы с беженцами прибывают один за другим. А толпой изможденных людей движет лишь одно желание – попасть по ту сторону границы.

Ситуация на сербско-хорватской границе очень напряженная. Полиция пытается сдержать сильный поток беженцев. Люди прорываются вперед. Многие пытаются пройти в обход. За всем пытаются уследить гуманитарные организации, но в любой момент может начаться давка и сильная паника.

Местные жители на переселенцев не жалуются. От лагеря мигрантов дом пенсионерки Елизаветы Курбали всего в 200 метрах. Огород цел да и попыток взлома еще не было. Хотя женщина не раз слышала, что незваные гости на приграничных сельхозугодиях бывают.

Елизавета Курбали, житель г. Беркасово (Сербия):

Это настоящая трагедия, когда люди вынуждены бросать свои дома и бежать. К этой ситуации я отношусь с пониманием. Единственное, они оставляют очень много мусора.

Всего же в 2015 году границу ЕС пересекли более 500 тысяч мигрантов. По прогнозам ООН, в ближайшие два года эта цифра превысит миллион переселенцев.

Нынешний миграционный кризис называют крупнейшим со времен Второй мировой войны. А единого мнения по его решению у европейских стран пока нет. В Венгрии строят забор из колючей проволоки. Хорватия в панике закрывает границы.

Из-за наплыва беженцев Хорватия закрыла погранпереходы. В итоге только со стороны Сербии перед границей образовалась огромная очередь из фур протяженностью в 15 км.

Ситуация постепенно нормализуется, но обе стороны подсчитывают убытки.

Ненад Иванишевич, госсекретарь министерства труда и социальной защиты Республики Сербия:

В Европе в данный момент нет никакой координации действий. То, что Хорватия закрыла свои границы, вообще недопустимо. Сербия всего за несколько дней потеряла порядка 5 млн евро.

Реанимировать шенген от клинической смерти пытаются в Брюсселе. Лидеры стран ЕС договорились распределять беженцев по всей территории Евросоюза, но система квот по-прежнему вызывает споры.

Драгомир Карич, депутат парламента Республики Сербия, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Западная Европа может решить проблему запросто: останавливает войну в Сирии, помогает Турции материально, наводит порядок в Ливии, Ираке, Йемене. И проблема решена.

А от этих снимков вздрогнуло все мировое сообщество. Историю активно обсуждают в социальных сетях. На фото – тело сирийского мальчика, которого на побережье Турции нашли спасатели. Ребенок вместе с мамой и братом утонул при попытке доплыть до Греции. В честь сирийского мальчика даже назовут остров. Египетский бизнесмен намерен купить греческий остров для мигрантов. Но о райской жизни на мифическом острове эти семьи уже не мечтают. Им просто хочется дома, в котором не было бы войны.