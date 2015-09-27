Александр Лукашенко встретился с директором-распорядителем МВФ и возложил венок к мемориалу «Граунд Зиро»

Новости США. Продолжается визит президента Беларуси в США. 27 сентября Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании саммита ООН по устойчивому развитию. Глава государства изложит национальную позицию нашей страны в данной сфере.

В рабочем графике президента предусмотрен также ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, а также с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

На самом деле мир невероятно хрупок, и даже тот мир, который всегда демонстрировал, казалось бы, незыблемое могущество. И этот урок миру был преподнесен именно здесь – в Нью-Йорке, на Манхеттене 11 сентября 2001 года.

Это то, что сегодня напоминает о самой жуткой террористической атаке в истории человечества. Мемориал «Граунд Зиро» – в память о трех тысячах погибших под руинами Всемирного торгового центра. Среди них и белоруска Ирина Бусло. Ее имя высечено в бронзе у основания самого большого в Америке рукотворного водопада.

Именно сюда, где когда-то высились башни-близнецы – символ еще той Америки – 27 сентября пришел Александр Лукашенко. Венок от Президента Беларуси лег и к самому знаменитому в этом памятном парке дереву – единственному чудом уцелевшему после падения небоскребов. Полтора десятка лет это дерево – символ жизни во что бы то ни стало.

Тема международной безопасности ожидаемо станет одной из главных на сессии Генассамблеи ООН. В Нью-Йорк приехало беспрецедентное количество глав государств и ключевых дипломатов мира.

Свои рецепты решения острых проблем человечества представит и Беларусь. Александр Лукашенко выступит на общеполитической дискуссии 28 сентября.

И, конечно, неделя высокого представительства в Нью-Йорке – это прекрасный повод для общения политиков. Как ожидается, президент Беларуси встретится с лидерами других государств, а также Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и Верховным комиссаром по правам человека.

И в первый день визита президента Беларуси такой деловой диалог уже состоялся. Это встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Александр Лукашенко и Кристин Лагард обсудили возможную новую программу сотрудничества Беларуси и МВФ.

Белорусский лидер надеется, что в ней будет найден баланс между интересами государства и социальной политикой. Президент поблагодарил руководство Фонда за успешную реализацию программы «стэнд-бай», которая позволила смягчить последствия мирового кризиса.

В эти минуты в штаб-квартире ООН продолжается саммит по устойчивому развитию. На этот раз он собрал наибольшее количество мировых лидеров в истории Организации. В ближайшие часы здесь ожидают выступление и Александра Лукашенко. Именно 27 сентября мировые лидеры намерены определиться с «Повесткой дня-2030». Иными словами определить, в каком же направлении будет двигаться мировое сообщество ближайшие 15 лет.