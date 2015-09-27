Жак Фор (БДИПЧ ОБСЕ): Условия работы с официальными представителями власти и общественными организациями очень хорошие

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларусь Жак Фор.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ с августа работает в Беларуси. Удовлетворены вы условиями, которые созданы для наблюдателей?

Жак Фор:

Белорусская официальная сторона тепло нас встретила по прибытии в Беларусь в конце августа. На данный момент хочу отметить, что наши условия работы как с официальными представителями власти, так и с общественными организациями очень хорошие. Мы уже смогли встретиться со многими людьми, причем из абсолютно разных сфер. И у нас есть возможность озвучивать наши вопросы. Я не могу сказать, что мы получаем все ответы, но очень многие. И мы этим вполне удовлетворены. Это же касается и наших долгосрочных наблюдателей, которые распределены по регионам Беларуси. Они сотрудничают и с представителями местных властей, и общественными движениями, и, конечно же, с простыми людьми.

Как у наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ происходят встречи с представителями официального Минска? Удовлетворены вы работой Центральной избирательной комиссии Беларуси?

Жак Фор:

Как вы отметили, мы работаем с представителями Центризбиркома, но также с различными государственными органами. Мы общались и с Министерствами, и с исполнительными, и с местными властями. Недавно, например, я ездил в Гродненскую область. И до выборов я также планирую посетить другие регионы. Это же касается и долгосрочных, и краткосрочных наблюдателей, которые приедут в Беларусь в ближайшие две недели. Они налаживают общение и связи на местах. Это то, что мы делаем, и пока все идет гладко. Избирательная кампания только стартовала, и в предварительном отчете мы отмечали, что кампания не была заметна, однако он был написан в самом начале избирательной кампании, когда мы не могли наблюдать то, что едва начиналось.