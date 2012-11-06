Беларусь готова к изменениям отношений с США после выборов

Новости Беларуси. Во время общения с прессой на открытии новых станций метро в Минске прозвучала тема начавшихся в США выборов Президента. Александр Лукашенко высказал свое мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается изменения курса США в отношении Беларуси, вы знаете, мало что изменится. Будет Ромни или нынешний Обама, мало что там изменится. Это страна с огромной инерцией, они вот идут как бульдозер по всему миру и чтобы ее повернуть, развернуть, это будет очень сложно. И риторика, которая звучит из уст Ромни, он несколько себя позиционирует по иному, чем Обама, я думаю, особо доверять не надо. Это пока риторика. То, что они говорят, они не всегда делают после выборов. Поэтому я особо не надеюсь, что у нас что-то в отношениях с Соединенными штатами Америки изменится. Но мы готовы к этим изменениям, если американцы будут такжы готовы к этим шагам.