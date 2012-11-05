Председатель КГБ встретился в Минске с коллегой из Вьетнама

Новости Беларуси. Министр общественной безопасности Вьетнама с официальным визитом в Беларуси. Стороны обсуждают в Минске вопросы подготовки вьетнамских специалистов на базе учебных заведений МЧС, возможность взаимной стажировки специалистов, разработку совместных проектов. Среди тем также поставка во Вьетнам пожарного аварийно-спасательного оборудования, выпуск которого налажен в Беларуси.

Сегодня же с министром общественной безопасности Вьетнама встретился председатель комитета государственной безопасности Республики Беларусь Вадим Зайцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Зайцев, председатель комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Обсудили вопросы развития нашего сотрудничества в сфере обмена опытом подготовки специалистов.

Мы сегодня выразили слова благодарности руководству и лично министру общественной безопасности Вьетнама за те отклики и за тот результат работы в сфере пресечения по вопросам интернет-преступлений, кибербезопасности, где, конечно же, общие усилия представляют огромную ценность.